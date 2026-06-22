著名導演為舒淇解約打官司　爆被人加戲變「揩油」慘況

王晶近年專注在內地發展，更不時在社交平台拍片大爆當年娛樂圈往事，內容非常勁爆，吸引了一班忠實粉絲支持。最近王晶接受一個網台訪問，講到自己當年發掘舒淇的經過，更指舒淇慘被揩油，最後更為她贖身與黑幫打官司。



王晶在節目中回憶，早年他籌拍電影《玉女心經》，找了李麗珍演出，但還需要另一個女孩搭檔。當時他偶然在雜誌上看到舒淇的照片，覺得「這個女孩行」，便立刻派人去台灣將她簽下，一簽就是六部。直到第一天開機，王晶下午抽空去到拍攝現場，一看到舒淇本人，他已經覺得驚為天人：「糟糕！這個是塊寶，用錯了。」雖然當時舒淇在台灣已經拍了許多比較裸露的雜誌，但王晶認定她其實是個好演員，不應該被這樣消耗。因此，從第三部戲開始，王晶便不再讓她裸露，甚至支持她去拍爾冬陞的《色情男女》。雖然那時王晶與爾冬陞經常「鬥嘴」，但他認為「那是部好戲，讓她去！」最終，舒淇憑該片成功奪得香港電影金像獎最佳女新人，順利轉型。

王晶覺得舒淇「行」。（片段截圖）

舒淇憑該《色情男女》成功奪得香港電影金像獎最佳女新人。（《色情男女》影片截圖）

舒淇被揩油

王晶隨後爆出，舒淇當時最大的問題，是她在台灣還簽了很多亂七八糟的合約。其中，她與柯俊雄拍了一部名為《靈與慾》的電影。提及此片，王晶忍不住怒斥：「那部戲真的是混賬！」王晶直言，柯俊雄本來在戲裡是飾演男主角的爸爸，結果中途突然改了劇本，強行加了兩場跟舒淇的床戲。王晶在節目中激動地復述自己當時的憤怒：「搞什麼鬼？根本就是揩油！」

王晶指柯俊雄突然改劇本。（片段截圖）

王晶覺得舒淇被揩油。（片段截圖）

王晶為舒淇打官司

後來，舒淇在香港正式爆紅，柯俊雄見狀便再度找上門，聲稱舒淇以前跟他有合約，要求她回去拍戲。面對台灣勢力的壓迫，王晶選擇挺身而出。王晶直言：「我們就支持舒淇跟他打官司！」最終他們成功在官司中勝出，幫助舒淇徹底擺脫糾纏。王晶透露，這場官司能贏的關鍵，是因為舒淇當年與柯俊雄簽下那份合約的時候，「還沒夠十八歲」，合約在法律上並不成立。