大律師陸偉雄親赴醫院諮詢2小時　義務幫基層被封「東張包青天」

《東張西望》御用大律師陸偉雄多年來都義務解決法律問題，最近對於坪洲91歲吳伯伯「送飯氹層樓」事件，陸大狀繼早前翻查該份長達70多頁的業權轉讓文件、一針見血踢爆合約內完全沒有「保障伯伯住到終老」的條款後，更親自出馬仗義幫忙，直奔醫院探望伯伯，協助他奪回市值200萬的唯一養老物業，被網民封「東張包青天」。



陸偉雄醫院詳談2小時，助坪洲伯伯奪回200萬樓！（截圖）

陸偉雄大律師親自出馬 醫院詳談兩小時：伯伯完全有能力落口供

經接近兩小時的詳細查問及法律諮詢後，陸大狀判斷伯伯目前的精神狀況非常理想，給予的答案有條不紊、清晰且具邏輯性，完全有能力上法庭作供並提出訴訟。陸大狀建議伯伯或其法定監護人盡快入稟法庭，控告陳太違背諾言，透過環境證據推論當時的真正協議內容，誓要協助伯伯奪回200萬唯一物業。經歷了整整三個月的奔波與無助，伯伯的姨甥孫及乾女兒在醫院忍不住落淚。他們坦言，這段日子面對陳太的無恥嘴臉感到極度崩潰，如今有陸大狀與《東張》團隊的無私協助，終於讓全家人看到了曙光：「多謝東張，多謝陸大狀，等我哋知道呢個世界仲有正義同公理！」

陸大狀多年來無私提供協助！（截圖）

今次出手拯救吳伯伯的陸偉雄大律師，在香港法律界及電視圈可謂無人不曉。他擔任《東張西望》法律顧問多年，因經常在節目中為弱勢社群、被騙基層及街坊義務解答疑難，形象正義，被網民冠以「東張包青天」、「正義男神」等美譽。

陸偉雄身價不菲卻執著30年義務發聲！（截圖）

陸偉雄身價不菲卻執著30年義務發聲！（截圖）

陸偉雄身價不菲卻執著30年義務發聲！（截圖）

御用陸大狀 義務幫基層屢立奇功

翻查陸偉雄的「威水史」，他執業超過30年，處理過無數轟動全港的刑事及民事訴訟，實戰經驗極其豐富。以下為其三大威水成就：

刑事案專家： 陸偉雄擅長處理刑事訴訟、商業罪案及廉政公署（ICAC）案件，在業界以辭鋒銳利、觀察力驚人著稱。

星級法律顧問： 除了《東張西望》，他亦是多個專業團體及政府機構的法律顧問，亦經常接受各大傳媒訪問，將深奧的法律條文轉化為市民聽得懂的「人話」。

數十年堅持義務法律諮詢： 陸大狀身價不菲，但他多年來堅持撥出大量私人時間，義務協助社會上有需要的弱勢群體，不收分文為公義發聲。