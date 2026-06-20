曾志偉與紅顏知己內地互動惹熱議　女子身份曝光揭多年來極盡情義

曾任無綫電視總經理，現已轉任TVB顧問的曾志偉，經過一段時間的休整，最近已展開事業全新大計，並計劃籌拍一部港風懸疑劇《狩謊》。該劇是他以全新公司名義與內地影視平台合作的「創業作」，劇集請來話題性十足的內地男神成毅擔任主演，同時邀請了金像影帝梁家輝助陣。除了這對強大組合外，傳聞中還會有金像影后袁詠儀的加盟，令整個演員陣容堪比電影級豪華。由於是與內地單位合作，曾志偉亦經常要穿梭中港兩地，日前就有網民在佛山街頭偶遇曾志偉。

曾志偉呼籲演員們必須保持「不忘初心」的專業態度，才能走得長遠。（影片截圖）

曾志偉自卸下無綫（TVB）總經理職位後，生活過得相當愜意。(葉志明攝)

打扮時尚現身內地

該名網民把在佛山拍到曾志偉的片段放到社交平台上分享，以「臥槽！嶺南天地偶遇星星人？」為標題，寫道：「細細個，童年回憶翻曬嚟，獎門人突然出現喺面前」。片中可見當日同行的還有一位中年女子。曾志偉一身casual wear打扮卻不失時尚有型，盡顯個人獨有的穿搭品味。與他同行的女子戴上帽子，打扮簡約卻同樣很有個人特色，與曾志偉的衣着風格看來頗為合襯。兩人雖然未有任何親密舉動，不過就看得出很有默契。該名女子跟在曾志偉身後，之後他們就停在一間麵包奶茶店外交談，似乎在商討什麼事情。另外也有其他網民拍到他倆在店內品嚐新產品的味道。兩人在店裡店外的互動以及同行女子的身份惹來網民熱議。

曾志偉與紅顏知己阿雪現身佛山。(努力打工的妹子@小紅書)

同行女子身份曝光

據悉，這位一直陪伴在志偉身邊的女子名叫Vanus Li（人稱阿雪），她正是2014年4月因心臟病猝逝的TVB資深化妝師張家萬（Gary）的遺孀。當年曾志偉曾在張家萬的追悼會上悲慟痛哭，並當眾承諾：「我哋會好好照顧阿雪。」自此之後，Vanus便當上了曾志偉的御用私人助理兼化妝師，全權負責處理他工作以及生活上的大小事務，她亦成了曾志偉的紅顏知己，兩人多次被拍到出雙入對。

兩人在商量事情。(努力打工的妹子@小紅書)

曾志偉到店。(小紅書)

曾志偉在店內試新品。(小紅書)