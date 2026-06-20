簡慕華突Po半邊臉落淚相歎生活唔容易　群星慰問：Are you ok？

現年49歲的前TVB藝人簡慕華（Shirley）向來給人充滿活力、保養得宜的「凍齡」印象，婚後與圈外老公移居加拿大更是生活美滿。然而，今日（20日）凌晨時分，她突然在社交平台上載一張神情極度悲傷的落淚照，引來大批網民及圈中好友憂心忡忡。

簡慕華經常笑容滿面。（IG@kmw_r）

簡慕華曬老公視角靚相。（IG：@kmw_r）

簡慕華與老公合照。（IG：@kmw_r）

簡慕華由加拿大回香港拍劇，老公為了陪老婆，一直WFH再包辦埋經理人、保姆、司機，難怪簡慕華會咁滿意。（IG：@kmw_r）

凌晨突發喊相未解畫 群星留言：Are you ok？

今日凌晨，簡慕華突然在IG分享了一張呈現啡黑暗色調的落淚相。照片中只見她露出半邊面，眼眶中明顯有淚珠打轉，面容憔悴且神情顯得十分嚴肅哀傷。她在帖文中寫道：「It's not always easy but that's life....（生活並不總是那麼容易，但這就是生活……）」。

由於簡慕華並未在帖文中交代發生何事，這種罕見的「放負」舉動隨即引起高度關注。一眾圈中好友見狀紛紛湧入留言區送上關心及慰問，趙希洛緊張留言：「Are you ok？🫂🫂🫂❤️」，張達倫問候：「A u ok？Take care」，周家怡寫道：「Take care dear」，謝芷倫亦表示：「take care hughug」，其他好友如何遠東、何啟南、夏竹欣等均有留言安慰，希望她一切安好。

簡慕華突Po半邊臉落淚相，神情哀傷。（IG@kmw_r）

趙希洛、周家蔚等群星留言安慰。（IG@kmw_r）

上節目澄清緋聞 高EQ護航戚其義

已移居加拿大多年的簡慕華，近年仍活躍於幕前。早前她作客由伍詠薇和李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》，除了自爆初出道曾遭非禮外，更首度公開回應與TVB金牌監製戚其義（阿戚）傳足多年的緋聞。

面對主持人Brain單刀直入的尖銳提問，已婚的簡慕華表現坦蕩，斬釘截鐵地否認戀情，強調二人由始至終都只是「好朋友」，並分享感情觀：「男女之間不一定沒有純友誼。」當Brian語出驚人地追問「即係阿戚係Gay呀？」時，高EQ的簡慕華並未動怒，反而極力為好友否認，重申二人絕對是行得正企得正的純友誼。

簡慕華與主持李凱賢。（《九運會客室》節目截圖）

（左）戚其義曾為張可颐慶生，阿戚多年來簡慕華傳緋聞。（小紅書@张可颐maggie）

簡慕華擔任《九運會客室》嘉賓，否認與烕其義拍過拖。（影片截圖）

與初戀修成正果 婚後回流人氣急升

簡慕華曾參加《2000年度香港小姐競選》，落選後獲簽約成為藝人，效力TVB拍劇長達17年，參演過《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》及《心戰》等多套神劇，演技早已備受肯定。2017年拍畢《超時空男臣》後，她選擇離巢，並宣佈與識於微時的中學同學圈外男友秘婚，隨後跟隨老公移民加拿大享受慢活。近年她受邀回流香港，接連拍攝ViuTV話題劇集《大叔的愛》、《940920》及《百萬同居計劃》，曝光機會多。

簡慕華曾參選香港小姐。(《2000年度香港小姐選舉》截圖)

簡慕華於《金枝慾孽貳》中演技突出。(《金枝慾孽》劇照)

簡慕華在無綫17年，每次演出都令網友激讚。（網上圖片）

《心戰》電視劇劇照。（豆瓣）