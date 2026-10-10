TVB才女進軍內地做短劇女主角演媽媽　七情上面喊到崩潰演技炸裂

現年36歲的吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，2012年透過報讀藝訓班加入TVB，除了演員及主持身分之外，還同時兼顧編劇工作，曾為多套TVB劇集包括《老表》系列撰寫劇本，是圈中公認的才女。近年吳沚默積極開拓多元發展，除了幕前演出與劇本創作外，早前更宣布正式進軍內地短劇市場！日前吳沚默於社交平台分享拍攝《養子結婚那天，阿姨我瀟灑離場》的片段，片中她七情上面、聲淚俱下，展現出專業又極具爆發力的演技，獲不少網民大讚！

吳沚默（Momo）是圈中公認的才女。（IG@momong629）

好Fit！（IG/@momong629）

進軍內地拍短劇！（影片截圖）

吳沚默到內地橫店，首次挑戰拍短劇。（IG@momong629）

令人期待！（IG@momong629）

第一次拍短劇！（IG@momong629）

形象霸氣！（IG@momong629）

形象霸氣！（IG@momong629）

吳沚默進軍內地拍短劇首次擔正女主角演媽媽 七情上面喊到崩潰

吳沚默透露今次在新短劇《養子結婚那天，阿姨我瀟灑離場》中擔正做女主角，飾演一位媽媽，劇中更有一個20多歲的養子，令她不禁感嘆：「當時看到這個劇本，我是懵的，我心想我36歲，我已經要演20多歲的兒子的媽了嗎？」片中所見，吳沚默身穿優雅的米白色小香風外套，坐在辦公桌前進行拍攝，入戲極深的她，情緒瞬間爆發，面露極度痛苦與委屈的表情，眼淚在眼眶打轉兼抿嘴哽咽，完美演繹出角色心碎與絕望的狀態，演技相當細膩且感染力十足！

新短劇！（影片截圖）

首次擔正女主角。（影片截圖）

演媽媽。（影片截圖）

有一個20多歲的養子。（影片截圖）

驚訝。（影片截圖）

情緒瞬間爆發！（影片截圖）

七情上面！（影片截圖）

大展演技！（影片截圖）

霸氣！（IG@momong629）

演技炸裂！（IG@momong629）

拍古裝劇。（IG@momong629）

吳沚默首演醜女即成名 身兼演員編劇獲封「TVB才女」

吳沚默早在讀大學時已經向報章投稿撰寫影評，2012年加入TVB後，憑《老表，你好hea！》中飾演醜女「烏笄」一角而備受關注，其後參演了《實習天使》、《白色強人》等多部劇集，TVB重頭劇之一《玫瑰戰爭》改編自吳沚默的原著小說《維多利亞的派對》，而她亦有份演出該劇！吳沚默首部短劇作品《姐姐的反殺時刻》播放量火速破億，今次更在新作中擔正女主角，事業發展更上一層樓！

吳沚默在《老表，你好hea！》中飾演醜女「烏笄」。（電視截圖）

《正義女神》（IG@momong629）

飾演律政司檢控官何書婷一角。（IG@momong629）

同佘詩曼。（IG@momong629）

《玫瑰戰爭》改編自吳沚默於2020年推出的小說《維多利亞的派對》。（IG@momong629）

出席書展！（IG@momong629）