施可瑩不敵卵巢癌病逝　IG證實死訊：摯愛和親友的陪伴下安詳離世

施可瑩（Lillian）曾擔任ViuTV節目主持，精通四種語言，憑流利的談吐和專業的態度成為多位日、韓、泰星活動的首選司儀。上月施可瑩突然在社交平台貼出住院照，透露自己不幸患上卵巢癌，癌細胞更擴散至身體其他部位。消息指，施可瑩於今晨（21日）不敵病魔離世。施可瑩好友、資深電視節目編導與導演Boris Wong在社交平台發文：「Lillian Sze ，知道你冇放棄，撐左好耐，好辛苦，但現在唔使再痛，對你嚟講係一種解脫，一路好走 R.I.P」。

隨後，施可瑩的instagram亦發文正式公布死訊：

「各位親愛的朋友、粉絲和一直關心Lillian的大家：

我們懷著沉重的心情在此公佈

施可瑩Lillian於今晨（2026年6月21日）

在摯愛和親友的陪伴下安詳離世

無論是主持工作還是她的日常

Lillian 一直以正面樂觀的心態面對每一件事

即使面對病痛她依然用正能量為自己打氣

同時也在大家身上收穫了無數的支持和祝福

感激大家一直以來對她的關心與愛護

此刻懇請各位給予我們一點空間處理後事

最後希望大家記住元氣滿滿的Lillian

Lillian的摯愛 @kaychan.ms 和親友」

施可瑩在生命最後階段展現出無比大愛，日前因身體太虛弱被迫停止化療後，主動申請成為「大體老師」遺愛人間，令人痛心動容。

好友Boris Wong施可瑩安息：「唔使再痛，對你嚟講係一種解脫，一路好走 R.I.P」。

施可瑩跟大家揮手道別。（IG@lillianxlillian）

施可瑩IG證實死訊：「摯愛和親友的陪伴下安詳離世」。（IG@lillianxlillian）

施可瑩精通四種語言，曾擔任多場韓星及泰星見面會司儀。（IG@lillianxlillian）

施可瑩上月透露確診卵巢癌，需全面停工接受治療，她曾表示：「希望大家可以一路陪我過依一關啦～」（IG@lillianxlillian）

施可瑩今晨不敵癌魔離世。（IG@lillianxlillian）

病情急轉直下棄化療 轉紓緩治療嘆：生命就係咁

Lillian 的抗癌路走得極度艱辛，自今年4月起切除子宮並接受化療，更需依賴人工造口維持日常生活。本月初，她曾透露化療副作用令人難以忍受，打薄血針後甚至不斷嘔血，心跳一度異常飆升至每分鐘140次，令她曾悲觀感嘆：「聽到好似自己下一秒就會拜拜，生命就係咁，冇人知下一秒咩事。」

雖然她一直展現極強求生意志，堅定表示「我未放棄㗎」，但日前她無奈向外界透露最新病情，坦言醫生評估其身體狀況太差，已經不適合繼續進行化療，及後的療程只能無奈轉以紓緩痛苦為主。

本月13日，施可瑩透露自己要打薄血針，但打完就會嘔血，所以要停針，她不諱言：「依個過程好痛苦，不停嘔真係幾辛苦下。但會頂到架（㗎），下星期就二化，所以一定要頂到！！！！」（IG@lillianxlillian）

遺愛人間報名做大體老師：我想做個有用嘅人

面對生命的倒數與病魔的折磨，Lillian選擇將最後的愛延續下去。她在日前的帖文中平靜地向大眾交代自己的最終決定：「我想做個有用嘅人，所以申請做大體老師，希望可以幫到更多未來的同學，相信大家都會支持嘅。」

當時大批網民及曾經合作的藝人（如泰國人氣女星鄺玲玲）紛紛留言甚至親自拍片為她打氣，更有熱心網民推薦名醫並提議舉辦眾籌。可惜天意弄人，Lillian 最終仍於今晨不幸離世，結束了短暫而璀璨的一生，但她堅強的身影與無私奉獻的精神，將永遠留在大家心中。

曾擔任多場韓星及泰星見面會大會司儀的四語主持施可瑩（Lillian），過往活躍於社交平台，但自4月起她甚少更新，5月她自爆患上卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩住院期間仍有剪片，是她之前去韓國旅行的紀錄。（IG@lillianxlillian）

完成泰國女星LingOrm見面會及《尋秦記》等相關工作後，Lillian終因無法忍受劇痛，決定要就醫處理，於今年2月轉往私家醫院接受腫瘤切除手術，卻意外確診為卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）