「最美亞姐」淡出娛圈52歲勁曬師奶Look　曾誤當富商小三重挫星途

1995年亞洲小姐冠軍、現年52歲的楊恭如美貌出眾，擁有四分一美國血統的標緻五官，獲封「最美亞姐」。楊恭如年輕時眾多男士拜倒在其石榴裙下，直至近年，還有人想起她在2002年的時候，被爆介入前上海首富周正毅的婚姻，她事後被男方的太太毛玉萍當眾掌摑，轟動娛樂圈，而正因如此她形象插水，重挫演藝事業。多年來楊恭如未有結婚，近年她淡出香港娛樂圈並定居上海，愛於社交平台分享自由自在的生活。日前她曬出師奶打扮，被人指「不似明星」，她則以三字大方回應。

楊恭如（楊恭如微博照片）

楊恭如曾介入富商婚姻。（楊恭如微博圖片）

楊恭如分享近照被指「完全不像明星」

楊恭如日前在社交平台分享身處西安的影片。楊恭如自淡出娛樂圈後打扮變樸素，她穿上黑色背心外套，寬鬆內搭和長褲，腳踏波鞋，剪去一頭長髮，以舒服低調為主。楊恭如在華清宮前擺Pose影相，隨興又自在，心情大靚。

楊恭如自爆常被人叫幫手影相，她發文：「總有人叫我幫忙拍照，我很像攝影師嗎哈哈哈」。有人留言：「這樣穿出去完全不像明星，人家根本認不出來」，楊恭如則回應：「太好了」，看來她的確不再眷戀明星生活。

楊恭如當年被封「最美亞姐」。（《風雲雄霸天下》劇照）

楊恭如飾演王珍珍。（劇照）

楊恭如「被摑事件」認誤當第三者

楊恭如當年被指遭前上海首富周正毅太太毛玉萍掌摑，多年後楊恭如談及此事時，直言確是被男方的花言巧語欺騙下才介入對方的婚姻，強調當初對方沒有提及有老婆，到後來才發現自己是第三者，自覺很受傷。

楊恭如在西安。（抖音）

隨意低調打扮。（抖音）

有人指楊恭如這樣穿不似明星，楊恭如回覆：「太好了」。（抖音）

楊恭如，《雪花神劍》梅絳雪。

楊恭如都真係好靚。（影片截圖）

楊恭如當年。(影片截圖)

楊恭如好靚！（微博圖片／楊恭如）