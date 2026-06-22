佘詩曼分享自己5歲與父親合照：Daddy係好貪靚嘅

視后佘詩曼一直都很少談及父親，原來因為5歲時她的父親因交通意外離世，當時母親一個人養起他們三兄妹，昨日（21日）適逢是父親節，即使對父親印象模糊的佘詩曼都發文懷念一下父親。佘詩曼分享了自己與父母多年前的合照並寫下：「今日係父親節，食完晚飯，碌吓個電話碌到呢張相，因為係四十幾年前嘅copy，所以有啲模糊…同我對我Daddy嘅印象一樣，有啲模糊。」

佘詩曼分享了自己與父母的照片。(ig@charmaine_sheh)

佘詩曼對父親印象模糊

雖然佘詩曼對父親的印象模糊，但仍然記得父親是「貪靚」的：「喺我個腦裏面嘅印象，Daddy係好貪靚嘅，日日出門口前都一定要gel頭，同埋噴香水。（我依稀仲記得佢嘅古龍水係咩味，係好Man嘅味道）呢樣嘢可能係我遺傳到佢嘅基因，貪靚～因為我媽咪係完全唔姿整嘅。」佘詩曼更對父親的味道有著深刻記憶，即使過了那麼多年仍然未忘記。她亦提到自己的膚色與父親很像，但眼睛就像母親，她就好像把父母的好處都遺傳了：「我daddy曬極都係白雪雪嘅，媽咪成日話我好識似，似daddy皮膚白，似媽咪對眼又大又圓，似Daddy work hard play hard. 似媽咪識得積谷防飢。」

佘詩曼好錫佢媽媽。(ig圖片)

佘詩曼表達對父親的思念

最後佘詩曼都表達了對父親的思念：「雖然同Daddy嘅緣份只有五年多，但係都係嗰句，無佢無我。喺天上嘅你放心，我好好。Daddy父親節快樂！P.S. 抬頭望到天空有粒閃閃下嘅星星，唔知係咪你呢…點都好啦，我派舊雲去錫啖你啦～」

佘詩曼透露拍戲曾五日四夜沒睡覺。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼向來與她媽媽Lily （佘媽媽） 感情極好。（IG@charmaine_sheh）