朱敏瀚力撐JW為自己平反講出分手真相：唔好將所有嘢收收埋埋

朱敏瀚昨日（21日）現身《飛常日誌II》宣傳活動，講到他在劇中飾演的飛機師Captain K很有型，他說因為是「制服誘惑」，相信每個人著起機師衫都會有加乘。他十分感謝這套劇，因為兒時睇《衝上雲霄》已經好渴望做飛機師，視之為一個目標，故能夠夢想成真，再加上能成為香港國際航空學院代言，他都十分開心。講到戲中角色好惡、好Cool，他笑言：「係，角色性格嚟嘅，完全唔係朱敏瀚，我諗呢一個角色呢，我諗係得好少係朱敏瀚嘅影子，因為我平時都應該唔係咁嘅，冇咁唔平易近人！」問到是否需要扮Cool，他表示都是照對白講，「今次嘅對白都寫得幾充足嘅，我其實跟住對白去講都已經有嗰件事喺度，咁嚴厲啲呢，係公司、監製、導演要求，佢希望我喺尤其是教書嘅一面嘅時候，要保持嚴肅，Captain K其實對住戴祖儀、郭柏妍就輕鬆好多嘅，對住同輩， 或者對住Tiff（劉穎鏇）、周嘉洛佢哋就輕鬆好多，但係對住學生，就要有嗰一面。」

（左起）張馳豪、陳建文、戴祖儀、劉穎鏇、馬國明、監製陳耀全、吳偉豪、郭柏妍、朱敏瀚、徐榮、鍾柔美在中環碼頭出席《飛常日誌II》宣傳活動。（陳順禎攝）

朱敏瀚飾演的Captain K超有型，他也很開心拍《飛常日誌》助他一圓飛機師夢！（陳順禎攝）

朱敏瀚在戲中對住遲到的學生就會變成極嚴厲的魔鬼導師，但對著同輩的劉穎鏇就會輕鬆點。（陳順禎攝）

朱敏瀚為新劇曬燈變黑 自爆今年狀能Fit爆隨時除衫

近日朱敏瀚在社交平台分享自己去曬燈，他透露因為正開新劇，今次角色需要皮膚黑，但他本身很易白，所以要keep住曬。問到今個夏天是否會以新形象示人，他表示：「係嘅，因為又漂咗個頭呀，同埋因為年頭呢，我同班好朋友去參加Hyrox，所以今年個狀態好猛烈呀！我認為我而家個狀態係我近幾年最好，我開緊劇，隨時除衫都ready，係呀！」記者笑說難怪開始訪問前，戴祖儀路過都要摸他的胸肌，他說：「佢咩人都摸㗎啦！」又解釋指以前要拍除衫戲的話，前兩日已經會好著緊及戒口。但現在已經在狀態內。

活動上朱敏瀚不小心用咪撞到戴祖儀，差點撞崩對方隻牙。（陳順禎攝）

陳瀅與AI寫劇本 為JW生日會悉心安排劇本殺

近日是好友JW（王灝兒）生日，陳瀅發起搞劇本殺活動，朱敏瀚、周嘉洛、羅天宇、陳懿德等都有參與，他透露因為JW一向愛玩桌上遊戲及狼人殺，於是陳瀅很有心，與AI一齊創作劇本，還準備好道具。從片中所見，陳瀅甚至玩到趴地，令人猜測她是否飲醉，朱敏瀚說：「因為陳瀅係個搞手，所以佢就係最快死嘅死者，佢就係用佢嘅死去推動個故事，睇下在場邊個係個兇手。（記者：有網民以為醉。）唔係唔係，只不過佢演繹有啲誇張啫。」

近日是好友JW（王灝兒）生日，陳瀅發起搞劇本殺活動。（Instagram：jwchubz）

朱敏瀚透露因為JW一向愛玩桌上遊戲及狼人殺，於是陳瀅很有心，與AI一齊創作劇本，還準備好道具。（Instagram：jwchubz）

從片中所見，陳瀅甚至玩到趴地，令人猜測她是否飲醉，朱敏瀚否認對方飲醉，並說：「因為陳瀅係個搞手，所以佢就係最快死嘅死者，佢就係用佢嘅死去推動個故事，睇下在場邊個係個兇手。（Instagram：jwchubz）

JW啞忍兩年終平反拜金指控 朱敏瀚力撐為自己發聲

JW這陣子因宣傳新歌接受多個訪問，期間談到與前男友分手後硬食「拜金」指控兩年，但真相其實是對方背叛她，問朱敏瀚是否知道當初JW獨自承受這些標籤以及分手真相，他回應：「咁細節當然唔會比佢本人清楚，但係我哋由拍《痞子》嘅時候我哋幾個都好好朋友，互相支持，不論係工作，基本上大家都有咩都傾，咁我而家都見到佢，佢重新出返嚟做好多歌我都替佢好開心，尤其佢而家首新歌我都覺得好好聽，佢再私底下……呢兩年，因為佢離開TVB，我哋見面嘅機會係少咗，但係我哋友誼不變，但係佢嘅私事我而家就唔清楚。」

JW這陣子因宣傳新歌接受多個訪問，期間談到與前男友分手後硬食「拜金」指控兩年，但真相其實是對方背叛她，問朱敏瀚是否知道當初JW獨自承受這些標籤以及分手真相，他坦言作為好朋友是咩都傾，但不會比JW本人清楚當中內情。（Instagram：jwchubz）

問到見JW終於還自己清白，會否替她開心，朱敏瀚就指一班朋友其實從來都很相信JW為人：「我哋咁多個朋友認識嘅JW係好好嘅，絕對唔係可能大家寫到係點樣，所以我哋對佢嘅本人由頭到尾都冇改變過，我哋對佢都有絕對嘅信心，同埋知道佢個人係非常之好，絕對唔係咁樣，所以如果我而家係平反咗，咁我覺得係好事。」JW在訪問中透露過，原本打算不再提，以為事情會慢慢丟淡，誰知兩年後仍是無法撇走外間的標籤，於是她決定要為自己發聲，講出分手真相，問朱敏瀚是否都很支持對方為自己發聲的做法，他分享：「我覺得『唔講就冇人提』呢樣嘢，我以前都有經歷過，因為我尤其是做Gym，以前你做運動，我覺得係要話畀人聽。你做緊運動，你要話畀人聽，我Post我曬燈，所以你知道我曬燈，你會知道我去做Gym，所以當我做呢啲嘢，我真係做啦，我唔係淨係Post，然後話畀人聽，可能作為我哋呢一行係需要，反而就唔好將所有嘢收收埋埋，可能以前我哋都會照用作品說話，但係而家我哋大家好多嘢睇，咁就未必個個都留意到你，咁可能如果你出嚟話畀人聽我做緊呢樣嘢，咁大家就會再清晰啲。」