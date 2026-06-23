陳康堤助最強星二代宣傳新歌　驚覺兩位身家億億聲爸爸同月同日生

22歲的甄濟如（Jasmine）與21歲的陳康堤同樣是圈中萬千寵愛在一身的天之驕女，兩位不但擁有一位身家億億聲的神級爸爸，私底下更是感情極好的閨密。身為唱作歌手的甄濟如將於6月26日推出全新單曲，今次更特別找來好姊妹陳康堤出手相助，雙雙合體拍片谷宣傳，兩大「最強星二代」同框火花十足，隨即引起網民熱烈討論。

甄濟如將於6月26日推出全新單曲。（instagram@jasmineyen）

甄濟如將於6月26日推出全新單曲。（instagram@jasmineyen）

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閨密齊拍片谷新歌 孖妹Look行巷弄Catwalk

甄濟如日前在社交平台分享了一段與陳康堤合拍的宣傳短片，可見兩人選擇在舊區小巷取景，大走型格路線。兩位好姊妹默契十足，齊齊穿上黑色牛仔褲以「孖妹Look」示人。染了一頭金髮的甄濟如穿上白色低胸掛頸小背心，散發青春性感氣息；而把頭髮束起的陳康堤則以黑色內搭外加一裝杏色薄外套，微微展露纖腰。兩人在鏡頭前手拖手昂首闊步，猶如行Catwalk一樣自信滿滿，更隨着新歌節奏同步做出手勢，合拍度爆燈。

甄濟如在片中寫道：「寫了一首歌來和你的姐妹一起出街吧！」之後再留言：「下次和姐妹出街就用這首歌！With 康堤，歌曲6.26上綫，敬請期待！」、「Rolling with you on 6.26 康堤 love you」預告新歌即將上線。

兩姊妹手拖手。（小紅書@甄濟如）

神同步。（小紅書@甄濟如）

兩人背景相若，同樣有富爸爸。（小紅書@甄濟如）

好姊妹。（facebook@甄濟如）

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先後殺入樂壇 康堤極速奪生力軍金獎

這對好姊妹除了背景相似，連人生軌跡都十分相近，雙雙選擇殺入樂壇追夢。身為武打巨星「宇宙最強」甄子丹愛女的甄濟如，於2023年挾著19歲之齡強勢出道，簽約加盟大型國際唱片公司，更在新加坡大型音樂節完成首個個人舞台，實力備受矚目。而陳奕迅愛女陳康堤則算是甄濟如的樂壇小師妹，她在2025年正式簽約華納唱片出道後走勢凌厲，先後推出英文單曲《doll》及廣東歌《一律建議分手》，更在今年初的叱咤頒獎禮上一舉奪得「生力軍女歌手金獎」，雖然歌藝被評有極大進步空間，但人氣超強，星途無可限量。

甄濟如萬千寵愛。（微博圖片）

甄濟如2023年正式出道做唱作新人！（微博圖片）

網民呼籲大眾應該給予星二代多一點發展的空間。（公關提供）

陳康堤獲獎。(資料圖片/葉志明攝)

陳康堤早前與張天賦、湯令山合作《拉闊音樂會少於三》。（IG@chufune）

神級爸爸撞正同日生日 身家豐厚極寵妻

有趣的是，兩位閨密合體拍片除了吸引歌迷目光，更有眼利網民留意到兩人背後的「神級爸爸」竟然有一個極大巧合。原來甄子丹與陳奕迅的生日同樣是7月27日，今年將分別迎來62歲及51歲生辰，緣份奇妙。這兩位天王級爸爸同樣吸金力驚人兼出名寵妻，甄子丹身家估計逾3億港元，在香港手持多個市值過億物業，並全數交由愛妻汪詩詩打理；而「歌神」陳奕迅保守估計身家更高達10億港元，與太太徐濠縈一直投資有道。兩位千金有如此強大的後盾，難怪在演藝路上走得如此自信從容。

甄子丹與汪詩詩育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家四口幸福美滿。（IG@sweetcil）

一家四口團聚。（IG@sweetcil）

原來甄子丹同陳奕迅同月同日生日。（小紅書截圖）