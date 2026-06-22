53歲裴勇俊一頭白髮現身外地與妻兒旅遊　長年居夏威夷疑似避爭議

韓國元祖級男神裴勇俊因主演經典韓劇《冬季戀歌》而風靡亞洲，被譽為韓流元祖。在全盛時期裴勇俊擁有無數粉絲，堪稱亞洲偶像的代名詞，許多支持者為他痴迷，而他高挑的身材與俊朗的外貌更是令人印象深刻。不過自裴勇俊與女星朴秀真結婚後，他逐漸淡出了演藝圈，專注於家庭生活，近年來鮮少出現在公眾場合。因此他的一舉一動仍時常成為輿論焦點。

自裴勇俊與女星朴秀真結婚後，他逐漸淡出了演藝圈，專注於家庭生活。（網上圖片）

網民在新加坡迪士尼探險郵輪上撞到裴勇俊一家四口出遊

近日有網民在新加坡迪士尼探險郵輪上意外捕捉到裴勇俊一家四口出遊的畫面，引起廣泛討論。已屆53歲的裴勇俊身穿輕便服裝，留著一頭近乎全白的長髮，雖以口罩遮面，但小麥色肌膚和修長挺拔的體態仍掩不住他作為明星的氣場。據目擊者描述，當天他化身細心父親與老公，一手包辦家中沉重行李，讓老婆專心照顧子女。而同行的明星夫婦朴信惠和崔泰俊也一同攜家帶眷出行，盡顯親切形象。懷有第二胎的朴信惠氣色紅潤，以平實穿搭亮相，而崔泰俊則體貼地幫忙照顧孩子和攜帶物品，與一般家庭無異。

裴勇俊一家四口出遊。(小紅書圖片)

裴勇俊一頭白髮。(小紅書圖片)

裴勇俊多年前憑藉《冬季戀歌》的一夕爆紅，同時亦迎來了事業高峰，他也開創了自己的經理人公司KEYEAST，捧紅了金賢重、金秀賢在內的多位後輩明星。然而他在事業轉型中的嘗試卻引發了巨大爭議，2003年，他接演了充滿大尺度情慾場景的古裝電影《挑情寶鑑》，試圖挑戰新戲路，結果卻遭遇觀眾強烈反彈，許多人認為這種「自毀式」改變損壞了其原有的清新形象。

2003年，裴勇俊接演了充滿大尺度情慾場景的古裝電影《挑情寶鑑》。（《挑情寶鑑》劇照）

2018年選擇出售KEYEAST的股份

此外，與其相關的負面輿論問題也接踵而來，包括與JYP娛樂創辦人朴震榮被指涉及異端教派活動、所屬公司KEYEAST涉入不公平分成條款爭議以及已故女星張紫妍案件中管理公司角色的不確定性等，均對他的形象造成影響。最終，他於2018年選擇出售KEYEAST的股份並退出經營管理，把更多時間放在家庭上。

裴勇俊（Viu《K1頭條》提供）

裴勇俊的老婆朴秀真也曾身陷爭議事件

不僅是裴勇俊，連他的老婆朴秀真也曾身陷爭議事件中。根據媒體報導，她在產下早產兒時被控享受「明星特權」，如插隊使用早產兒氧氣箱，並違規帶親友與食物入嚴格禁區NICU（新生兒加護病房）。這些指控引起公憤，迫使她公開發布道歉信。但即使如此，他們的公眾形象亦受到一定程度的損害。

朴秀真在韓國也有「韓國美容大王」的稱號。(IG@ssujining)

雖說過去幾年風波不斷，但如今的裴勇俊已逐漸淡出輿論浪潮，搬遷至夏威夷過上低調家庭生活。據悉，他對子女的教育不惜重金投入資源，甚至捐贈鉅款給當地的一所貴族私立學校，以保障孩子接受最好的教育。時間飛逝，當年的「韓流元祖」已從聚光燈下褪去，也許對於這位曾經光芒耀眼的韓流男神而言，如今專注家庭、陪伴孩子成長是他更重要的人生課題。