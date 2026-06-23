BLACKPINK Lisa豪買絕版法拉利　名下豪車總值破半億坐擁美韓豪宅

韓國天團BLACKPINK成員Lisa向來吸金力驚人，近日她於社交平台大晒最新購入的超級跑車，再次讓網民見識到這位「人間芭比」深不見底的雄厚財力。



Lisa一向愛車成痴。（IG@lalalalisa_m）

豪擲重金買絕版法拉利成火熱新寵

Lisa一向愛車成痴，日前她在IG限時動態中大方貼出一張紅色法拉利的照片，難掩興奮地寫下：「MY NEW BABY」。眼利的網民一眼認出，這部靚車是法拉利經典已停產名車Testarossa，在中古市場最貴可達港幣280萬元。

Lisa大曬自己的新車。（IG@lalalalisa_m）

超狂車庫大曝光

據車迷細數，她曾曬出的法拉利車型極其驚人，包括Purosangue、812 GTS Mansory、812 Superfast、SF90 Spider、296 GTB、Roma、12Cilindri，而這部Testarossa已是她入手的第8部法拉利！Lisa的車庫陣容極度奢華，名下擁有多款法拉利，另外還收藏了Porsche 911 GT3 RS、Mercedes-Benz G63、Tesla Cybertruck等等。有網民估算，她的名車總值早已突破港幣5,560萬元，規模堪比一支私人超跑車隊。

網民細數Lisa擁有的法拉利。（網上圖片）

Porsche 911 GT3 RS（IG@lalalalisa_m）

Mercedes-Benz G63（YouTube@LLOUD Official）

Tesla Cybertruck（IG@lalalalisa_m）

房產與商業投資展現驚人吸金力

除了瘋狂買車，Lisa的「富婆」版圖更擴展至高檔物業與商業投資。她不僅曾以75億韓元（約港幣4,740萬元）全款買下韓國城北洞的獨立別墅，早前更豪擲近400萬美元（約港幣3,100萬元）購入美國比華利山莊的莊園豪宅。同時，她更自立門戶創立個人經理人公司「LLOUD」，盡顯超凡的投資眼光與豐厚身家。