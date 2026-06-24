世界盃｜陳百祥兩年前豪言壯語被翻炒　揚言做教練帶中國隊入八強

世界盃熱潮正席捲全球，香港娛圈中不乏愛波之人，陳百祥（叻哥）便是其中之一。除了親自落場組織「精裝明星足球隊」到處踢波之外，兩年前一番要帶領中國隊踢入世界盃八強的言論，在此世界盃狂熱之際，再被翻炒出來。

世界盃熱潮正席捲全球。（Reuters）

揚言做教練帶中國隊入八強

2024時，中國隊在世界盃預賽0比7慘敗給日本，叻哥有一番獨到的見解，更拍片提供解決方案，他表示自己不是評論國足，只是自己知道國足的弊病和弱點在哪，更指國足只有一個方法挽救局面，嚴肅謂：「就係我返去做中國隊嘅教練，咁就有救。多數都入到世界盃，贏（冠軍）就未必，八強冇問題。」片段公開後，隨即引起香港網民熱烈討論，有網民好奇叻哥究竟是講笑還是認真：「我分唔到佢係講笑定認真」、「呢個笑話幾好笑 下次可以再講」、「佢唔笑嗰吓好嘢」。

陳百祥表示知道國足的弊病和弱點在哪，更指國足只有一個方法挽救局面就是他回去做教練。（抖音）

仲話可以帶領國家隊打入世界盃8強。（抖音）

陳百祥事後指自己只是講笑

事後，陳百祥就事件接受《香港01》訪問時笑言：「其實講笑啫，我邊有資格做。不過我就有做青訓就真，我一路同好多教練一齊，希望訓練到啲後生仔鍾意小型球，然之後再發返出去的大足球。（網民話你做教練可能有得教！）咁又唔會嘅，大家都係講笑啫。而我就覺得中國隊落敗原因之一，係陣中嘅隊員多數係北方人，相比南方嘅球員柔軟度不足。就好似香港過往由譚詠麟個老竇，到四騎士及容至行，一路落嚟嗰啲，我哋都唔會輸俾日本同韓國，但到後期中國隊出嚟，大部份都係北方嘅，反而係輸。你可以睇到全世界嘅足球，最好波係阿根廷巴西，都係南美嘅。而歐洲南面嗰邊嘅就有西班牙、荷蘭、法國。咁所以你睇到北方係唔得㗎。而中國舊時嘅球王，同埋贏晒成個亞洲都係我哋廣東呢一邊嘅人，呢個係我踢咗幾廿年嘅波所睇到嘅嘢。」