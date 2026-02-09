陳百祥妙論與鄧兆尊「貧富差距」　自稱軟飯王：無秀姑我做乞兒！

「叻哥」陳百祥與「現代韋小寶」鄧兆尊早前隔空過招，火藥味雖不濃，但花生味十足！事緣叻哥曾在訪問中暗寸鄧兆尊靠上一代家產，而鄧兆尊則淡定回應：「前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅。」



叻哥陳百祥每次都語出驚人。（資料圖片/葉志明 攝）

今日（09/2）叻哥出席活動接受《香港01》訪問時再度發揮本色，不僅釐清直播帶貨賺千萬的傳聞，更以一套獨特的「軟飯理論」解釋，坦言大家發家致富方式不同，更自爆全靠老婆黃杏秀（秀姑）養，否則早已淪為乞兒。陳百祥寸鄧兆尊靠老竇：佢因為老豆叻先有咁多錢

叻哥陳百祥寸爆鄧兆尊靠老竇。（截圖）

自嘲無身家靠贏錢開飯

對於早前傳出做一場直播帶貨勁賺七、八位數字，叻哥在訪問中澄清這是一場美麗的誤會。他解釋該數字其實是「營業額」，等同電影票房，「票房收幾錢唔代表我收嗰啲錢嘛」。他透露自己的收入是與營業額掛鉤，是商業秘密，但強調這是他「身價」的體現。

叻哥更藉機道出自己與鄧兆尊的根本分別：「我絕對唔係羨慕鄧兆尊，或者係妒忌佢，只不過我哋兩個人嘅方向唔同。」他直言鄧兆尊有豐厚祖蔭，輸得起；而自己則是由練馬師到跑馬都必須專業，「我只係識寫個贏字嘅啫！」，因為他沒有龐大身家做後盾，必須靠實力。

叻哥VS兆尊：一個食軟飯，一個養三個人

提到身家話題，叻哥突然「曲線晒命」。當記者表示他對比兆尊的身家也不輸蝕時，叻哥語出驚人地表示自己其實身無分文：「我永遠……我無身家嘅。係人都知我食軟飯㗎啦！」

他透露家中財政大權全由秀姑掌控：「最緊要佢同我接咗啲Job之後呢，連錢都佢收埋，好犀利㗎。梳化服都係佢嘅，化妝係佢嘅，然後連收錢都係佢。一無咗佢呢，我就做乞兒㗎啦。」

叻哥陳百祥自爆缺錢即去馬會「提款」。（資料圖片/葉志明 攝）

相比之下，叻哥認為鄧兆尊的處境「艱難」得多。對於鄧兆尊被指要養三個紅顏知己，叻哥即時更正：「三個人⋯⋯（記者：係三頭家？）唔係三個人，你諗得太簡單。你估人哋養一家人呀？」他幽默地指出，這正是兩人的最大差別，鄧兆尊是個個都要給「過路錢」去養，是「支出型」；而他自己則是賺錢上繳後由老婆「包養」，是「受惠型」。這番言論將「食軟飯」昇華至最高境界！

讚鄧兆尊係「高人」

雖然口頭上不饒人，但叻哥對這位「後輩」其實惺惺相惜。他提到曾質疑也是校隊出身的兆尊為何球技平平，兆尊當時回應：「校隊有好波同唔好波，我係唔好波嗰個。」叻哥大讚對方懂得回答，形容他是「高人」。記者提及，鄧兆尊曾指與叻哥踢了十幾年足球都未被踢傷過，叻哥就回答：「因為佢成日選唔到（入隊），所以無得踢佢。」叻哥「轉身一個三分波」，果然是前輩！