黎諾懿以「素廚」身份北上拍《食神百廚大戰》：TVB不養閒人

由浙江衛視打造的全新大型廚藝真人秀《食神百廚大戰》即將開播，近日節目組官宣參賽陣容，當中驚見「TVB神級廚神」黎諾懿的身影！他以素廚身份代表香港迎戰來自各地的名廚與藝人。



黎諾懿廚藝了得！（小紅書照片）

黎諾懿今日在社交平台轉發官宣消息，並霸氣寫道：「#上食神百廚大戰的廚師都有真傢伙 我們TVB不養閒人，演技和廚藝統統在線！6月24日準時開席！#百廚大戰 #食神百廚大戰 #食神百廚大戰官宣太有料了 #百廚大戰 #食神百廚大戰」，一字一句盡顯對自己廚藝的自信。

大眾評審！（微博照片）

被演員耽誤的隱世廚神？黎諾懿廚藝實力起底

雖然黎諾懿憑藉《愛·回家》「神之馬壯」一角深入民心，在多部劇集中的演技備受肯定，但熟悉他的觀眾都知道，他的廚藝實力絕對是專業級數！ 在疫情期間，黎諾懿主持TVB烹飪節目《今晚請客》及《疫境廚神》，在節目中大秀精湛刀工與烹飪實力，無論是傳統中菜、精緻西餐還是創意料理都難不倒他，因而獲得「疫境廚神」的美譽。

大家搵唔搵到？（微博照片）

監製飲食節目一條龍

黎諾懿私底下對飲食極有研究，經常在社交平台分享親自下廚的短片，亦曾多次為圈中好友親自操刀盛宴，吃過他手藝的藝人都讚不絕口。他近年更轉型做節目監製，一手包辦《不可思議的勾當》等與飲食相關的綜藝，對食材的認知與烹調細節的追求，早已超越一般藝人煮飯仔的水平。