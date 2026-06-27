傅穎自爆當年得罪TVB真正原因　竟然係因為賭波

昔日女團Cookies成員傅穎（Theresa、現名傅寶誼）近年主力北上發展，早前更推出新歌《成年禮》重返香港樂壇，令人興奮。傅穎出道25年，曾因當年被傳媒用極度刻薄字眼攻擊的瘡疤，而想過退出娛樂圈。日前她在內地社交平台抖音出片，更講到當年原來自己得罪無綫（TVB）的真正原因，竟然跟賭波有關！



傅穎早前更推出新歌《成年禮》重返香港樂壇。（ig@theresafu.bo）

傅穎近年主力北上發展。（IG@theresafu.bo）

傅穎日前拍片大談自己入行多年的經歷，她直言自己17歲入行，直到30歲那年才決定退出娛樂圈，並感慨表示：「我可能不太適合在這個娛樂圈裡面，不如我就放棄吧。」她透露，娛樂圈並不只是表演那麼簡單，還要兼顧很多方面的事情。她坦言自己剛入行時缺乏社會經驗，為人處事不夠圓滑，亦導致她的事業難以再進一步。

傅穎娛樂圈並不只是表演那麼簡單。（片段截圖）

同事掛住賭波忽略工作

當時有傳言指傅穎得罪了一間公司，而那間公司正是無綫（TVB），傅穎強調：「所以我是真的得罪了這個公司，這個公司叫T*B！」但她隨即澄清，自己本人對此完全不知情，這件事對她而言也感到非常震撼。傅穎詳細解釋了當年的事發經過，她指出當時自己所屬的唱片公司內部有明確的分工，每位同事各司其職，專門對接不同的機構。當時有一位被她稱為「A同事」的職員，專門負責與A公司（即TVB）進行對接工作。然而，這位A同事因為沉迷賭球而疏忽了工作。

有位同事掛住賭波。（片段截圖）

傅穎得罪TVB

當時，TVB（A公司）經常聯絡該名同事，主動邀請傅穎接受訪問。但由於該名同事自身的問題，他一直採取推脫的態度，反覆拒絕TVB的邀請，並且一直對傅穎隱瞞此事。這導致TVB高層和記者產生誤會，認為傅穎在「耍大牌」、高高在上，最終令傅穎在完全不知情的情況下，「被迫」得罪了TVB。傅穎大呼冤枉，直言自己根本從未收到過相關的工作通知。