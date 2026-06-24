79歲影壇大哥捱熱拍戲推買餸車街頭獨自呆坐　辛苦開工：讓人心疼

現年79歲的武打巨星狄龍，縱橫影壇逾半世紀，拍過無數經典電影，形象正氣凜然被稱「大俠」，深受影迷愛戴。近年狄龍享受退休生活，弄孫為樂，逐漸淡出幕前，可惜近年身體狀況大不如前，不過狄龍仍熱愛演戲，近日更獲邀出山演《慾望寄生》。然而日前一段狄龍大哥呆坐街邊的片段在網上流傳，其身體狀況引起影迷擔憂。

譚俊彥於社交媒體上載與父親狄龍及對兒女的合照，一家六口三代同堂，其中狄龍與男孫更似足餅印！（譚俊彥IG圖片）

譚俊彥兒子盡得祖父狄龍的英氣！（影片截圖）

狄龍79歲冒熱街頭拍戲惹網民心疼

近日有網民上載片段，指在街頭見到狄龍大哥頂住炎熱天氣拍戲。片段中狄龍穿上格仔恤衫和短褲，打扮貼地隨意，右手更有紋身，相信是戲中裝扮及造型。狄龍坐在街邊，他前面推住一架買餸車仔，頸上掛了一條毛巾，也許是天氣太熱，狄龍靜靜地坐在一邊休息，又用手抹鼻子的汗水。

發文網友心疼年近80歲的狄龍開工辛苦，「40度的高溫天氣，看到79歲的#狄龍 大哥獨自坐在街頭沉默不語，樣子讓人心疼。他老人家可是我們80後的青春記憶！」不過他亦同時激讚狄龍「79歲的他對藝術還是那麼認真。」不少人都留言稱讚狄龍後生時好靚仔，「翩翩美少年，只有尊龍和金城武才能和他比」、「他年輕時是真帥啊」。

狄龍一家三口及譚俊彥仔女合照。〈譚俊彥微博照片〉

狄龍被指身體不如以往步履蹣跚緊扶愛妻

近年狄龍與妻子陶敏明外出時被捕捉到步履蹣跚，下車時更需要緊緊攙扶愛妻，陶敏明彷彿成了他最安心的「人形拐杖」。這對夫妻自1975年結婚至今已跨越半世紀，狄龍入行以來更保持「零緋聞」，完美詮釋了執子之手、與子偕老的浪漫愛情。

狄龍在街邊拍戲的片段在社交平台引起討論。（小紅書@香港趙大拿）

狄龍大哥推住架買餸車，右手還有紋身。（小紅書@香港趙大拿）

發文網友指當日天氣炎熱。（小紅書@香港趙大拿）

狄龍坐住休息。（小紅書@香港趙大拿）

抹汗。（小紅書@香港趙大拿）

好熱。（小紅書@香港趙大拿）

發文網友心疼79歲的狄龍大哥。（小紅書@香港趙大拿）

激讚他對藝術認真。（小紅書@香港趙大拿）

網民留言。（小紅書@香港趙大拿）

激讚。（小紅書@香港趙大拿）

大讚後生靚仔。（小紅書@香港趙大拿）

元華、元秋、袁和平、狄龍為元彪慶生，元彪搭着師兄元華膊頭，笑得非常開心，眾人聚首一堂，非常難得，不少網民都喜見幾位老戲骨面色紅潤，精神奕奕！（影片截圖）

狄龍在鏡頭前對譚俊彥訓話。（影片截圖）

鍾嘉欣與狄龍。（IG：@chungkayanlinda）

網民分享狄龍後生靚仔舊照。(小紅書)