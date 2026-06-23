41歲傅寶誼驚爆看破情關單身10年　今年終狠心斷捨離與前男友合照

相隔五年，Theresa傅寶誼（前名傅穎）再次推出廣東作品《成年禮》，她日前更專程回到香港，接受好友兼HOY主播Angela俞詠文的訪問，暢談近況。



傅寶誼接受好友兼HOY主播Angela俞詠文的訪問（公關提供）

傅寶誼拒迎合圓滑

新歌《成年禮》所表達的成年，Theresa講並不是大家認為的18歲：「人哋就話18歲係一個典禮啦! 呢首歌唔係講呢樣嘢， 係講人生到咗下半場之後，知道自己人生嘅意義係乜嘢，過往嘅經歷對於你嚟講，無論係好與壞，都係一份禮物！其中歌詞第一句，做過簡單快樂的人，我本身個人係比較簡單，而喺我30至40歲之間，我喺內地做直播帶貨，我成日都喺度諗，係咪需要好似其他人咁圓滑呢? 係咪應該做人sweet啲呢? 不過最後都係決定簡單啲做自己！」

相隔五年，Theresa傅寶誼（前名傅穎）再次推出廣東作品《成年禮》。（公關提供）

自爆單身足十年

講到斷捨離，Theresa十多年前已經開始實行，來到2026年，Theresa第一樣要斷捨離的是前男友的合照：「呢啲嘢留喺心中咪得囉！同埋我都已經十年八載冇拍過拖，覺得唔需要，可能我已經過咗情關！如果你知道愛情嘅本質，你就覺得都唔係咩嘢！如果要個伴嘅話，寵物都係一個好好嘅陪伴！我會喺我隻貓度，感覺到乜嘢叫做真愛！而其他嘢例如獎項或者fans送畀我嘅禮物，重要嘅我都會擺倉度！其實屋企嘅嘢越少，你個心就越清淨，同埋有更多嘅啟發！所以我覺得斷捨離係必須嘅！」

傅寶誼自爆冇拍拖超過10年。（公關提供）