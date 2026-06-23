陳奕迅踢爆楊千嬅當年待遇最慘　提早化妝最遲落車幕後辛酸曝光

「華星唱片」成立55周年，為香港樂壇孕育不少歌神天后，要數90年代的代表作，一定是梁漢文、陳奕迅和楊千嬅的「華星三寶」。他們在「星塵55」節目分享當年同車趣事，回味在「華星」大家庭成長的點滴，三人碰頭即雞啄唔斷，現場充滿笑聲。



四人合照。（公關提供）

梁漢文（Edmond) 1989年參加「第8屆新秀歌唱大賽」後出道，而陳奕迅（Eason)參加1995年「第14屆新秀歌唱大賽」分別奪得冠軍，與同屆的三強楊千嬅加入「華星唱片」。雖然相隔五屆，但他們年紀相約，加上90年代都是他們事業上升期，經常一同出席各大小宣傳活動，被封「華星三寶」。

梁漢文、陳奕迅和楊千嬅回味在「華星」大家庭成長的點滴。（公關提供）

陳奕迅爆料媬母車接送路線

三人首次碰面在1995年Eason和千嬅「新秀」比賽結束後，隨「華星」大隊去慶功party，同場還有師兄師姐Edmond、許志安、鄭秀文、海俊傑、張崇基和張崇德等，非常熱鬧。之後三人經常同坐一架「華星」媬母車四出宣傳，Eason說：「千嬅最慘，因為佢自己化妝要早兩個鐘起身，公司車第一個接佢，再去接Edmond，佢哋喺九龍，最後過海接我，因為『華星』喺灣仔。收工就放低我先，千嬅最後先落車，返去仲要落妝，即係最遲休息，好慘。」千嬅笑說：「乜我咁慘咩？嗰陣唔會諗蝕底，覺得有得做就好好！」

陳奕迅爆料媬母車接送路線。（公關提供）

陳奕迅爆梁漢文媬母車食嘢絕技

Eason爆料：「梁漢文出名喺媬母車食嘢，而杯奶茶係唔會倒瀉。好高技巧，落糖、攪拌！」Edmond繪形繪聲：「係呀，轉彎、剎車都無事！」主持人Colin都忍不住一齊大笑。千嬅說：「試過坐滿歌手一齊出去做嘢，好逼，真係要好瘦，縮埋一舊。」

陳奕迅爆梁漢文媬母車食嘢絕技。（公關提供）

「華星三寶」外號由吳雨以「煎釀三寶」啟發

「華星三寶」外號，他們表示是當年高層吳雨被街頭小食「煎釀三寶」啟發。Edmond說：「嗰陣我哋差唔多時候plug歌，一齊上唔同嘅節目做宣傳，成日都一齊做嘢，然後就醞釀咗《大激想》出嚟！」千嬅說：「我哋好勁㗎，乜嘢舞都識跳，鳳陽花鼓都跳過！」Eason和Edmond手舞足蹈，千嬅在旁笑說：「依家啲關節唔係好掂，跳唔到！」

「華星三寶」外號由吳雨以「煎釀三寶」啟發。（公關提供）

陳奕迅楊千嬅梁漢文拍《大激想》廣告通宵開工

Edmond由1992年跟隨師兄師姐合唱《火熱動感LaLaLa》和1993年《愛情傻戀LaLaLa》，1998年他「升呢」師兄，帶著師弟師妹Eason和千嬅合唱可口可樂廣告歌《大激想》及一系列宣傳企劃，延續「華星」大家庭的傳承美德。令Eason和Edmond最難忘，是拍《大激想》廣告當晚發現成為雜誌主角，Eason說：「嗰晚喺西環拍通宵，千嬅埋位拍嘢，我同Edmond踎喺電車站無聊揭雜誌，見到寫我哋『不和』，好好笑！」

陳奕迅楊千嬅梁漢文拍《大激想》廣告通宵開工。（公關提供）

梁漢文感觸談華星：華星好似一間音樂學校一代傳一代

Edmond說：「其實『華星』有一種特別氣氛，就好似一間音樂學校，好有系統，透過歌唱比賽，然後咁多年幫呢班歌手做咗好多歌、推出好多唱片，令到佢哋有成就，一代一代咁傳落去，亦維繫到一班歌手嘅感情。」Eason補充：「其實連幕後都係有呢種感情，好似一班舊同學。」