黃依汶10歲仔負責洗衫　曾送陳真軍訓學自理：阿媽未掂過部洗衣機

現年45歲的黃依汶（前名黃伊汶，Emme）當年一出道就被封為「少男殺手」，橫掃各大頒獎典禮，其後淡出娛樂圈轉做手錶生意，2014年與陳國坤結婚後誕下一子陳真，一家三口幸福美滿。2019年黃依汶將手錶生意賣盤後，專心照顧家庭，培育陳真成文武全才，同時一直避免縱壞囝囝，教他種菜、洗碗、洗衫，絕不過份依賴工人姐姐，不少網民都大讚陳真有家教又懂事。日前黃依汶上載了一段囝囝陳真洗衫的短片，原來陳真幫手做家務負責洗衫，相當乖仔！

慶祝結婚10周年。（影片截圖）

趁着結婚10周年影婚紗相。（影片截圖）

Deep V又高衩！（影片截圖）

性感！（影片截圖）

Chok爆！（影片截圖）

一家三口幸福美滿。（微博@陳國坤）

幫手洗碗、洗衫。（IG@wongemme）

黃依汶曬10歲陳真洗衫短片：阿媽未掂過部洗衣機

黃依汶寫道：「姐姐放假，爸爸飛咗，咁邊個洗衫先？爸爸除咗玩，都教生活技巧嘅👍🏻Thx papa. Happy Father's Day❤️阿媽未掂過部洗衣機😂」片中所見，陳真先是倒洗衣液，之後再開機，相當熟手好叻仔！其實過往黃依汶都不時分享囝囝的成長片段，遺傳了父母優良基因的陳真，眼大大又識Chok爆擺pose，成功俘虜大批粉絲，他更遺傳了爸爸的武術天分，自小已經學功夫，又曾獲得劍擊比賽冠軍。現年10歲的陳真孝順又懂事，會幫手洗碗、洗衫，又曾到黃埔青少年軍校體驗營特訓7日，除了接受軍事訓練之外，還要學識生活自理等等，相當捱得！

陳真負責洗衫。（影片截圖）

陳真負責洗衫。（影片截圖）

好乖仔。（影片截圖）

好乖仔。（影片截圖）

陳真同朋友仔一起認真洗碗碟。（影片截圖）

清理垃圾、抹枱，非常有手尾。（影片截圖）

曾到黃埔青少年軍校體驗營特訓7日。（影片截圖）

型！（影片截圖）

黃依汶專心育兒教仔有方

不少網民都大讚黃依汶教仔有方，而黃依汶就曾在陳敏之YouTube節目《Chi Chat》中分享教仔之道：「冇人天生識湊仔，我係睇好多育兒書，我仲會儲起一啲有道理嘅文章去提醒自己，用咩方法去湊小朋友先啱。因為生咗小朋友出嚟，我哋要對佢負責任，教育小朋友有一個好嘅習慣，自然會影響到佢，擁有到好嘅性格。」為培養兒子的閱讀興趣，她更在家中打造一個「迷你圖書館」，書架上擺放了各類圖書，閒時又會陪囝囝一起畫畫，在花園野餐，享受親子時光。

慶祝生日。（IG@wongemme）

一家三口去旅行。（影片截圖）

好媽媽！（影片截圖）

參加英文朗誦比賽奪得亞軍。（IG@wongemme）

陳真好靚仔！（IG@wongemme）

迷你圖書館。（IG@wongemme）

陪囝囝一起畫畫。（IG@wongemme）