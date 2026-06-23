東張西望｜拋糞男子指沒有垃圾桶不方便　知衰即道歉但避談罰款

今晚（23日）的《東張西望》繼續講到深井浪翠園附近一個碼頭上蓋被「特糞員」把狗糞拋上去的事件，昨日（22日）一集觀眾柯先生報料表示拍到「特糞員」的拋糞行為。

東張西望｜男子一年內狂拋屎上碼頭蓋 冷靜表示：呢樣我都承認嘅

深井浪翠園附近一個碼頭上蓋被「特糞員」把狗糞拋上去。(節目截圖)

「特糞員」表示好多人都係咁

節目組繼續跟拍「特糞員」，甘詠寧上前表示身份時，他仍然以輕鬆心情回應：「點啊點啊？會留意返㗎啦！其實好多人都係咁㗎啦！我會留意返㗎啦。」他表示知道有人跟他做同一個行為，但就不知道是誰，他邊說邊拉著狗狗欲離開現場。當被問到有沒有拋糞時，他想了想就說：「有啊，但會改善㗎啦。」

「特糞員」表示好多人都係咁。(節目截圖)

「特糞員」指附近沒有垃圾桶不方便

「特糞員」除了指有人也是這樣做外，亦表示附近沒有垃圾桶不方便：「其實就真係冇咁方便嘅，呢樣我都承認嘅，因為始終冇咁多垃圾桶。」但其實現場可以見到有不少垃圾桶及狗糞收集箱，被揭穿後，他只形容為「冇咁當眼囉」。

「特糞員」指附近沒有垃圾桶不方便。(節目截圖)

「特糞員」為自己做的行為道歉

雖然「特糞員」不停表示附近很少垃圾桶不方便，但他仍然不停為自己所做過的行為道歉：「真係唔好意思，我為自己做的行為道歉，我會注意返公眾衛生。唔好意思，係我唔啱！同各位講句對唔住！」他更表示公眾衛生方面他會處理好一點：「如果係我唔啱，致歉都係啱嘅。」但被問到會否自首及繳交罰款，他就輕輕帶過。