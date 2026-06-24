鄭裕玲爆當年被指不滿劉嘉玲遲到而起衝突：報道話我冚你一巴

鄭裕玲（Do姐）今日（23日）一集的《The Do Show》請來劉嘉玲做嘉賓，一開始二人先講述相遇的淵源。Do姐之前在去完劉嘉玲的節目做完嘉賓後，反問她可否去《The Do Show》，劉嘉玲聽完後爽快答應：「信譽好緊要！我唔鐘意扭扭擰擰㗎，一係就唔應承，應承我一定會出席！就算我唔舒服我都要赴呢個約，承諾好緊要啊對於我！」對於Do姐的邀約，劉嘉玲一秒都沒有遲疑，直接答應做嘉賓。

鄭裕玲（Do姐）的《The Do Show》請來了劉嘉玲做嘉賓。(《The Do Show》截圖)

Do姐對劉嘉玲的印象

Do姐問劉嘉玲記不記得二人第一次見面是何時，劉嘉玲亦不負所望記得：「我記得呢應該係《流氓大亨》嗰時！」劉嘉玲反問Do姐對她的第一印象是否很「老土」，Do姐表示：「我覺得你係我眼中，劉嘉玲係幾個階段呢都畀我見到㗎。」Do姐正經地說起來，指第一個時期就是在訓練班後，劉嘉玲與吳君如及曾華倩最好朋友，而當時的感覺就是很吵及是一個小妹妹，但劉嘉玲就反指「其實唔係我嘈係佢哋兩個嘈」。Do姐續說現在的劉嘉玲已經變成一個：「你變咗一個好有氣場嘅人」

Do姐對劉嘉玲的印象。(《The Do Show》截圖)

劉嘉玲想了一想後表示覺得現在的自己是「找回自己」：「同埋我好經歷好多嘢之後，我覺得我淡定咗好多！即係你個人一淡定，好多嘢你覺得都係可以允許任何事情發生嗰時，你就會變咗雲淡風清咁樣，咁樣行出嚟可能人哋就覺得係有個氣場。其實人生就係冇咩大不了，咩嘢都可以過。」

劉嘉玲想了一想後表示覺得現在的自己是「找回自己」。(《The Do Show》截圖)

Do姐鬧劉嘉玲演變成掌摑

對於早年流傳二人在拍《流氓大亨》時傳聞，Do姐被指因為拍攝時劉嘉玲遲到而對她不理睬，經過不同人之間的催化下，變成「Do姐鬧劉嘉玲」。對此，劉嘉玲立即澄清：「你冇鬧我！」Do姐更指有些報道：「我睇就係直頭冚你一巴！」對於有指Do姐掌摑了劉嘉玲，她馬上回應：「咁更加唔會做呢啲嘢，更加冇發生過呢啲嘢！」雖然劉嘉玲表示Do姐沒有打罵過她，但就對當時她說的話仍然記著，她表示是「當頭棒喝」：「因為我嗰時懶散、鬆散，拍電視劇嗰時有好多場戲！我嗰啲對白又記得唔熟，嗰時廣東話又唔係幾好，我記得有一場戲，我哋食完晚飯喺Canteen入去廠。我哋排戲，我記極都記唔到嗰啲台詞，跟住你就我嚟啦！劉嘉玲，其實你知唔知呢場戲講咩？咁我即刻覺得好羞恥！」她指當時的Do姐已經如日中天，但仍然敬業樂業，所以她把這件事記到今時今日，現在亦會用此事勉勵後輩。

Do姐鬧劉嘉玲演變成掌摑。(《The Do Show》截圖)

劉嘉玲表示汪明荃是她的好榜樣

除了Do姐說了那句讓劉嘉玲當頭棒喝外，劉嘉玲更表示汪明荃是她的好榜樣，劉嘉玲憶述：「我記得我哋嗰時六點半嘅通告，佢六點或者五點半已經到。佢入去服裝間揀好哂今日連戲嗰啲衫，搵佢個妹妹燙好哂，一定係早到唔會遲到！咁我覺得呢啲全部都係樹立咗一個要認真對待你嘅工作嘅一個好好嘅榜樣。」

劉嘉玲更表示汪明荃是她的好榜樣。(《The Do Show》截圖)

Do姐指汪明荃私下都一定會準時

Do姐指汪明荃不單單是工作，即使私下約會，她都一定會準時到達或早到。二人讚揚汪明荃的專業行為，劉嘉玲曾經有一次與汪明荃登台，汪明荃早早就到她的酒店房找她，更問她晚上會穿什麼衣服。原來汪明荃帶了三套衣服：「佢係可以同你襯一襯，如果你著紅色或者著另外一隻色佢唔想同你撞色，呢啲專業！其實對於我嚟講係好寶貴嘅一啲指導同經歷。」