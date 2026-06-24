鄭裕玲缺席金像獎仍奪影后　劉嘉玲同入圍受打擊：輸畀你心甘情願

鄭裕玲（Do姐）最新一集《The Do Show》請來劉嘉玲做嘉賓，開初二人先寒喧了相遇識的淵源。二人早前在節目中講到在拍攝劇集時「結怨」，有指Do姐不滿劉嘉玲遲到而鬧她及掌摑她，更提及到當年Do姐及劉嘉玲同時被提名香港電影金像獎「最佳女演員」獎，而Do姐亦解釋當年缺席的原因。

鄭裕玲爆當年被指不滿劉嘉玲遲到而起衝突：報道話我冚你一巴

鄭裕玲（Do姐）的《The Do Show》請來了劉嘉玲做嘉賓。(《The Do Show》截圖)

《阿飛正傳》是劉嘉玲一個很大的突破

之後二人講到當年的電影《阿飛正傳》，Do姐覺得《阿飛正傳》是劉嘉玲一個很大的突破，連劉嘉玲自己都覺得是：「我直情突破到我去睇首映嗰陣時，我自己都呆咗！即係我估唔到我可以用咁樣嘅姿態呈現在呢個畫面入面。我諗都未諗過，即係可以係劉嘉玲但又唔係劉嘉玲，好靚啊嗰啲畫面、嗰啲音樂，成個拍攝嘅手法。雖然我拍得好辛苦，即係拍咗好耐好耐，即係NG又每一場NG好多次，但係嗰一刻我都覺得咩都值得！」Do姐直接覺得是拍出另一個味道的劉嘉玲。

《阿飛正傳》中的劉嘉玲（劇照）

香港電影金像獎同被提名最佳女演員

及後二人講到當時同被提名香港電影金像獎，劉嘉玲憑《阿飛正傳》被提名最佳女演員，而Do姐則憑《表姐，你好嘢！》同被提名最佳女演員。當時大家都覺得十拿九穩是劉嘉玲奪得，Do姐笑指：「封面都整定係你，週刊都係整定。」所以她有想過去還是不去頒獎禮，但她表示自己當時的心態並不是「我唔係話專登驚輸咗唔去」。Do姐表示當時是因為在拍一部電影：「佢哋就租咗間學校，好似係禮拜六禮拜日就冇人嘅，如果你唔拍呢又唔知度幾時嘅期啦咁樣。咁我諗下多數都系你攞㗎啦，咁不如就拍戲啦，費事人哋就再度期啦，咁就我攞咗喎。」Do姐更指當年那一屆所有提名最佳女演員的演員都沒有去，只有劉嘉玲有出席，但最後還是輸了給Do姐。

劉嘉玲及鄭裕玲同被提名香港電影金像獎最佳女演員。(《The Do Show》截圖)

最後鄭裕玲奪最佳女演員

劉嘉玲即笑指當時受到打擊：「你話係咪呢個世界就整定要我受一次打擊，其實我輸畀你係我係心甘情願，因為你係我心目中一個好識做戲嘅演員嚟嘅！係真係嘅！」至於為何劉嘉玲會覺得是打擊，她指：「因為呢嗰段時間成陣風呢將我吹咗上天，即係我又喺法國蘭南特影展攞咗個『最佳女主角』，跟住你話香港啲電影雙週刊、明報週刊，全部都係我封面，即係大家等緊新出爐個影后㗎喇喎。點知同埋側邊嗰啲人都冇嚟到，仲唔係我？咁就係呢個天就係要佢要令我成長。」

劉嘉玲即笑指當時受到打擊。(《The Do Show》截圖)

劉嘉玲更講述到當時的感受，因為林青霞及周潤發頒獎，而二人亦很想她奪獎，所以林青霞一早已經跟劉嘉玲說好，如果看到結果是她就會打眼色，讓她準備靚靚地上台拿獎。但是林青霞看到結果後望向周潤發，因為周潤發不知道她跟劉嘉玲之間的約定，所以讓她讀出來，而最後則是周潤發自己來讀：「最佳女主角《表姐，你好嘢！》鄭裕玲！」而劉嘉玲當刻的感覺是：「成個世界我覺得係熄咗，即係我嚟講係熄咗！咁我要聽到掌聲，我先醒返！」

劉嘉玲話當時覺得成個世界我覺得係熄咗。(《The Do Show》截圖)

當劉嘉玲醒來後才覺得整件事完了：「醒咗，又唔係我！咁頒獎禮完咗，一路出去，歐丁平唔知點解喺人海當中衝過嚟，倒返轉頭出嚟，話嘉玲真係戥你唔抵啦，你係最好嘅。」當歐丁平說完這句，劉嘉玲當刻淚如泉湧：「因為你嗰時好脆弱嘅，你唔可以咁樣嚟安慰我㗎！」現在的她回想起來，這個回憶就是特別的存在。