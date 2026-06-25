港姐冠軍疑與大隻混血男友秘婚　與未來外父同遊羅馬騷無名指金戒

現年30歲的謝嘉怡（Lisa）於2020年參選港姐奪冠後入行，參選期間她已深有觀眾緣，可惜入TVB後拍劇機會不多，去年她宣布離巢轉型從商，只曾拍過一次拖的謝嘉怡，去年底被雜誌爆出與大隻型男蜜運中，兩人情到濃時更在商場甜蜜咀嘴，她亦大方認愛。日前謝嘉怡曬出與大隻男友同遊羅馬的照片，未來外父在場，左手又戴有戒指，莫非早已秘婚？

謝嘉怡以黃色低胸短裙示人，非常漂亮！（陳順禎攝）

「最美港姐」謝嘉怡。(謝嘉怡ig)

謝嘉怡是《2020年度香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐，她坦言參選只是為了克服恐懼，並大膽宣稱做網紅和港姐比當護士能幫助更多人。（香港01攝）

謝嘉怡混血大隻男友與未來外父同遊羅馬

謝嘉怡日前在Instagram分享與家人和男友同遊意大利的照片，謝嘉怡到了著名的羅馬許願池，謝嘉怡在炎夏穿上低胸黑色小背心，騷出豐滿身材。謝嘉怡不少得與男友甜蜜合照，左手亦戴上早前曝光的金色戒指，感情穩定甜蜜！

而謝嘉怡爸爸亦在場，大隻男友偕謝嘉怡爸爸一齊去旅行，看來已融入謝家！謝嘉怡坦言很享受羅馬之旅，她發文：「They say Rome wasn't built in a day, and looking at the stonework on this fountain, I completely believe it. Just a tourist and enjoying the Trevi fountain 」。

從TVB離巢後，謝嘉怡官宣與男友戀情。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡與混血男友平時會跑步約會。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡與男友左手無名指戴同款金戒疑秘婚

去年謝嘉怡被爆出戀情後，其男友即被起底，消息指謝嘉怡男友名為Andy Cheung，同樣是一名混血兒，從事品牌宣傳片拍攝工作，跟不少運動品牌合作。翻查社交平台，兩人早已互相追蹤，更一樣熱愛運動，更經常分享跑步、游水、行山、打泰拳、踏單車等的片段及帖文。另外，在兩人在IG的分享的照片中，兩人均在左手無名指都戴上了同款金色戒指，疑似秘婚。

謝嘉怡與混血大隻男友遊羅馬。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡爸爸都在場。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡爸爸都在場。（IG@lisamarie_tse）

曬出金戒。（IG@lisamarie_tse）

低胸背心騷身材！（IG@lisamarie_tse）

開心！（IG@lisamarie_tse）

開心！（IG@lisamarie_tse）