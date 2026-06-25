譚俊彥子女讀星級名校演音樂劇做司儀　人工全上繳每年學費達16萬

視帝譚俊彥在2015年與內地女星任祉妍結婚，兩人育有大女Renee及細仔Rex，一家四口幸福美滿。早前譚俊彥在TVB節目《夫妻肺片》中自揭將所有人工上繳老婆，自稱只得一張附屬卡，並自爆每月使費只靠老婆給的一萬多港元家用，更因心痛老婆工作上受委屈，所以寧願自己承擔工作的辛苦同家庭重擔，實行「男主外女主內」！而主力照顧家庭的任祉妍亦盡心盡力培育一對子女成才，現時Renee與Rex同樣就讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，相當出色！

一家四口幸福美滿！（IG@yannlovepeace）

恩愛。（IG@yannlovepeace）

譚俊彥在TVB節目《夫妻肺片》中自揭將所有人工上繳老婆，自稱只得一張附屬卡，並自爆每月使費只靠老婆給的一萬多港元家用，更因心痛老婆工作上受委屈，所以寧願自己承擔工作的辛苦同家庭重擔，實行「男主外女主內」！（公關提供）

任祉妍主力照顧家庭。（IG@yannlovepeace）

大女11歲生日。（IG@yannlovepeace）

大女11歲生日。（IG@yannlovepeace）

譚俊彥子女參加學校周年音樂會 大女首演音樂劇細仔MC表現淡定

任祉妍在社交平台分享出席周年籌款音樂會的照片，並寫道：「今年學校的Annual Concert圓滿結束了，Renee第一次參演音樂劇、Rex的MC穩定發揮。所有的努力都是精進自己的必經之路，恭喜你們 又一次在努力中收穫滿滿。為你們驕傲！❤️」相中所見，11歲囡囡Renee在台上表演載歌載舞，而8歲囝囝Rex就擔任司儀，表現非常淡定！

囡囡參演音樂劇。（IG@yannlovepeace）

叻！（IG@yannlovepeace）

囡囡參演音樂劇。（IG@yannlovepeace）

囝囝擔任司儀。（IG@yannlovepeace）

叻仔！（IG@yannlovepeace）

兩姊弟都相當出色！（IG@yannlovepeace）

兩姊弟都相當出色！（IG@yannlovepeace）

就讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校 每年學費高達16萬

Renee與Rex同樣就讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，該校一直深受星二代及星級家長歡迎，過往曾多次誕生IB狀元，2026/27年學費為$108,801-160,149。兩姊弟都相當出色，獲獎無數，去年譚俊彥曾帶Rex父子檔出席品牌宣傳活動，Rex在接受訪問時表現淡定，口齒伶俐，非常可愛！

叻！（IG@yannlovepeace）

獲獎無數！（IG@yannlovepeace）

獲獎無數！（IG@yannlovepeace）

非常叻仔！（IG@nobelpreschoolhk）

獲獎無數！（IG@nobelpreschoolhk）

去年譚俊彥曾帶Rex父子檔出席品牌宣傳活動。（YouTube影片截圖）