姚焯菲減肥成功最新樣貌曝光！　谷胸露肩裙騷長腿衝擊視覺

姚焯菲 (Chantel) 今日於銅鑼灣為護膚品牌活動擔任嘉賓，身穿珍珠白色露肩貼身迷你裙的她性感迷人，身材極好，予人一種大個女的感覺，令人眼前一亮。她的家人都有到場支持她，她的大姑媽更被她抽中了獎。姚焯菲接受訪問時說：「我知道佢哋嚟，但係唔知佢哋喺邊個位，好開心屋企人都有嚟支持我。」姚焯菲表示很重視肌膚的深層清潔，平日幫自己敷面膜會覺得好治癒。問到她有什麼護膚心得，她說：「敷泥膜，早瞓，盡量唔好過12點，最緊要飲多啲水。」

姚焯菲好靚呀。(陳順禎攝)

姚焯菲好性感。(陳順禎攝)

姚焯菲與她的大姑媽。(陳順禎攝)

做灰姑娘不會出夜街

而預告8月會開騷的她豈不是要打破早瞓的規定？她說：「難啲，盡量啦，自己平時12點前就會瞓覺，唔會去夜街。（灰姑娘？）都係㗎，通常我10:30就要返屋企，我唔會溫書溫通宵嘅，覺得咁樣都無用，有試過因為考試瞓唔着。我唔會跟同學出夜街。（會唔會被孤立？）唔會，有幾個朋友都係注重養生同溫書，好少會出夜街。有次試過夜晚12點喺china town食海底撈，係我人生第一次食，嗰次講起火鍋，我話未食過呢間，啲朋友就話咁依家去食啦。」

姚焯菲為男model敷mask。(陳順禎攝)

姚焯菲手勢專業。(陳順禎攝)

為8月開騷節食減肥

姚焯菲透露今次返港放暑假，要見的人已見得7788，現在要專注練歌，她表示開騷的run down仍未排好，會請嘉賓，但都是好初步傾洽的階段。姚焯菲說：「會唱啲好有挑戰性嘅歌，展示另一面嘅我畀大家睇，要節食同埋練氣。（會唔會染髮？）唔會，我從無染過頭髮，覺得依家呢個髮色最襯我。」提到之前為何晉樂（Rock）擔任MV女主角，姚焯菲說：「係我第一次做MV女主角，幾得意，好感恩佢搵我，大家互相幫忙。」至於她之前在冰天雪地拍自己新歌的MV，她表示當日真的好凍，有落冰雹，還生病了。她憶起第一次看雪的情景：「喺紐約見到落雪，好開心，嗰時係喺圖書館溫完書出嚟見到，開心咗幾日，之後啲雪開始核突，變灰色。」她又表示開騷前想出新歌說：「已經錄咗兩首歌，好想同大家分享，但未問准公司，明白公司有佢哋嘅安排。」她又希望可以参演《愛·回家之開心速遞》大結局：「知道佢哋未拍，希望我可以拍到。」自言會向監製自薦。

姚焯菲好注重肌膚清潔。(陳順禎攝)

姚焯菲好sweet。(陳順禎攝)