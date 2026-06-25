蘇有朋巴黎街頭拍時尚照面目全非好驚嚇　網民貼素顏照對比惹熱議

現年52歲的台灣藝人蘇有朋當年以小虎隊出道，小虎隊解散後單飛，與吳奇隆、林志穎、金城武並稱為四小天王，曾經紅極一時。他參演過經典劇集《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等著名作品，至今依然令人印象難忘。向來擁有baby face且樣貌身形都keep得好好的他，在2022北京冬奧會獻唱，卻被發現面腫一兩個碼，幾乎肥到無頸嚇壞不少網民。事後蘇有朋就此事於IG發聲明，嬲爆親解「走樣」之謎，指自己因為作息錯亂身體不適，導致水腫狀態不佳，他已調整至營業狀態，並上載視頻為證。

蘇有朋當年以小虎隊出道。(網上圖片)

蘇有朋因出演《還珠格格》的「五阿哥」一角而深入民心。（微博圖片）

網民post出蘇有朋近照靚樣大崩壞。(小紅書)

網民post出蘇有朋近照靚樣大崩壞。(小紅書)

相中的蘇有朋依然好靚仔。(蘇有朋微博)

面目全非好驚嚇

昨日有網民於社交平台分享了在法國巴黎偶遇蘇有朋的短片，以「巴黎偶遇蘇有朋！？？有點沒認出來」為標題，寫道：「在蒙馬特咖啡坐著，看見朋哥拍攝呢。有點沒認出來！不過巴黎40度的天氣，這也太敬業了吧」。影片中可見蘇有朋正在街頭進行拍攝工作，他身穿灰色上衣襯黑色皮褸以及黑色長褲，在大熱天之下如此打扮的確是看見都覺得熱。不過蘇有朋就十分專業地擺出chok爆表情配合攝影師拍攝，沒有表現出一絲感到好熱或是辛苦的感覺。而最令人驚訝的是片中的蘇有朋跟他原來的樣子相比，可以說是面目全非，已經很難認出就是他本人。

蘇有朋現身巴黎。(躍行手帳@小紅書)

蘇有朋面目全非。(躍行手帳@小紅書)

蘇有朋好敬業。(躍行手帳@小紅書)

蘇有朋唔怕熱。(躍行手帳@小紅書)

蘇有朋好專業。(躍行手帳@小紅書)

網民貼素顏照對比

此帖隨即惹來網民熱議，有近1500個留言。其中有網民表示：「誰能解釋一下，這個妝是什麼回事，完全認不出來」，此留言有逾700個讚，也有指他「個樣成個蠟像咁」。有網民就為蘇有朋解畫，指他是因為妝容問題，並貼出他在巴黎的素顏照說：「這是去巴黎時的路拍，素顏，這才是真正的他！！！拍時尚雜志肯定要非同尋常一些的“濃妝艷抹”和“奇裝異服”，不然咋叫“時尚”呢，這麼大熱天的，攝影師都短袖，蘇有朋皮棉襖夾克，真是辛苦了！！！」而貼出的蘇有朋素顏路拍照片確實是跟他平日的樣子一樣，一眼就能認出是他。

蘇有朋素顏路拍。(小紅書)

蘇有朋呢個樣好正常。(小紅書)