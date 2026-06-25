陳敏兒安息禮｜兩子心形花牌送別亡母　周潤發劉德華送花牌致哀

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。其兒子廖文哲及廖文信，今日（25日）下午為媽媽舉行安息禮，地點與當年智叔一樣，在尖沙咀的聖安德烈堂。為遵照陳敏兒生前意願，安息禮僅限親友以私人形式進行，海外親友及未能親身到場的影迷，則可透過YouTube頻道的同步直播，向陳敏兒作最後告別。為支持環保，家屬懇辭花牌，帛金將以陳敏兒名義全數捐作慈善用途。

陳敏兒的安息禮在尖沙咀聖安德烈堂舉行。（葉志明 攝）

禮堂佈置簡潔清雅 兩子心形花牌訴思念

禮堂內佈置簡潔清雅，正中央擺了三個心形花牌。中間一個粉紅色的花牌是由陳敏兒的母親所送，上面寫著：「悼念愛女，永遠愛你」；而左右的花牌則由大仔廖文哲和細仔廖文信所送，文哲的花牌寫上：「敬愛的母親大人，永念親恩」，文信則寫道：「敬愛的母親大人，摯愛長存」，表達對母親養育之恩。

陳敏兒兩位兒子的心形花牌，放在教堂正中央。（葉志明 攝）

陳敏兒兩位兒子的心形花牌，放在教堂正中央。（葉志明 攝）

至於陳敏兒的遺照則安放於教堂的右側。相中的她穿上米白色服裝，面上掛著溫暖微笑，樣子慈祥。而在教堂門口位置，家屬亦擺放了另一張陳敏兒穿着畢業袍的相片，是陳敏兒生前特意去影的，寓意自己人生畢業了。

為遵從陳敏兒生前意願，安息禮僅限親友以私人形式低調參與。（葉志明 攝）

為遵從陳敏兒生前意願，安息禮僅限親友以私人形式低調參與。（葉志明 攝）

周潤發劉德華送花牌送別好友

另外，雖然家屬事前已表明懇辭花籃，但陳敏兒生前人緣極佳，教堂內外都擺了不少花牌，當中包括周潤發夫婦、劉德華、蔡少芬與張晉夫婦，以及毅進同學會等，紛紛送上花牌悼念。

（葉志明攝）

（葉志明攝）

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