昔日TVB「花旦殺手」泰國孭LV袋行超市　北上走紅身家半億變頂流

現年46歲的男神吳卓羲近年主力北上發展，參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《今晚好犀利》等多個真人騷節目，憑着「直腸直肚」的直率性格成功圈粉。除了個性討好外，吳卓羲防腐級的凍齡外貌也令不少人驚嘆，多年來也保持帥氣顏值，是不少女士心目中的男神；加上他效力無綫期間，曾演出多部經典劇集，令他在大灣區擁有極高人氣，更進攻音樂界開音樂會。日前吳卓羲驚現泰國，孭LV袋現身大型超市，低調生活。

吳卓羲近年積極在內地發展。（微博@Ron吳卓羲）

吳卓羲大跳網紅舞。(小紅書)

吳卓羲大跳網紅舞。(小紅書)

吳卓羲孭LV袋現身大型超市

日前有網民稱在泰國大型超市見到吳卓羲，更上載一張照片。相片中一名男子穿上黑色Cap帽、黑色衫及口罩，身處當地大型超市，背影身型均與吳卓羲相似。他孭上LV斜孭袋為購買商品付款，貴氣十足。

發文網友指吳卓羲真人又高又大隻：「在泰國旅行期間的超級市場上遇見了吳卓羲，真人非常高大健碩，本來想過去找他拍照，但看見他帶了口罩應該是在放假，還是不要了。還有金色頭髮好像也是TVB藝人，但說不出名字來」。有網民留言指在飛機見到吳卓羲，肯定這是吳卓羲：「肯定是他啊 去程我跟他同一班機，我看他的形態就覺得是他 只不過他包得很密實，我確認不了每但同行的人是這幾位」。

吳卓羲離開TVB仍撈到風生水起。（TVB）

江美儀分享與吳卓羲、張曦雯合影。（IG@elenakongmayyee）

離巢TVB內地爆紅獲封「港圈顏值天花板」 估計身家半億

吳卓羲出道即爆紅，當年與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大小生。多年來，他一直保持帥氣顏值。近年主力北上發展的他，參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個真人騷節目，更因多年不變的男神外貌，被內地傳媒及網民封為「港圈顏值天花板」。他之前接受訪問時，對於這個稱號亦大方回應，笑言：「哎，這是化妝品的威力，哈哈。」

吳卓羲絕對是圈中名副其實的「鑽石筍盤」。他自2015年離巢TVB後便北上發展賺人仔，加上投資有道，保守估計身家已超過半億港元。資產包括兩層物業、7架總值逾千萬的名車、收藏超過40隻勞力士手錶，以及在北京設有玩具博物館，財力驚人。至於感情生活，過往曾有「花旦殺手」之稱的他近年轉趨低調，他曾與菊梓喬爆出戀情，但隨着女方與吳保錡緋聞愈傳愈盛，吳卓羲受訪時亦大方送上祝福，直言感情事隨緣。

吳卓羲被發現在泰國超市。（小紅書）

騷出LV斜孭袋。（小紅書）

吳卓羲被指當日似放假。（小紅書）