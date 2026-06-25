苗金鳳離世｜拍粵語片一舉成名　因「厭倦拍劇」為由兩度退隱

苗金鳳今日（6月25日）下午三時在將軍澳醫院離世，由藝人田啟文代其兒子公布死訊，田啟文未有透露其離世詳細原因，據悉因病離世，消息震驚娛樂圈，令人婉息。

苗金鳳17歲入行，出道初期是使用本名「林慧珊」拍攝電影，第一套粵語片《雙鳳仇》令她一舉成名，及後才改藝名為「苗金鳳」。之後她繼續在粵語片擔正，大多角色都以楚楚可憐的姑娘為主，例如《一水隔天涯》、《珍珠淚》等皆為她的代表作，惟形象與之後她在電視劇的角色極大差別。

苗金鳳在《第三類法庭》（1994年）飾演邵美琪媽媽極強悍！（網上圖片）

苗金鳳亦在《烈火雄心》中飾演過李子雄的母親、《真情》的越南婆等等令觀眾印象深刻的角色，2005年後開始淡出娛樂圈。

苗金鳳1976年作品《七女性》。（網上圖片）

2013年，苗金鳳獲監製曾志偉及陳維冠邀請演出TVB劇《女人俱樂部》，不過自從《女人俱樂部》之後，苗金鳳因「厭倦拍劇」為由再次退隱，除了2015年參演過舞台劇《杜老誌》之外，鮮有公開露面。2018年，葉家寶有一次影音分享會上巧遇當時74歲的苗金鳳，並將二人合照分享至個人社交平台；其後劉素芳亦有在2018年12月的飯局中喜遇苗姐，只見金鳳姐比起拍攝《女人俱樂部》的狀態稍為發福，面色紅潤保養得宜。

苗金鳳在《女人俱樂部》中飾演一位勁腌臢的惡奶奶。（截圖）

2018年葉家寶（左）巧遇苗金鳳（右）。（葉家寶Facebook）