愛回家｜林淑敏面臨冇劇拍會擔心收入：唯有希望身體健康冇病冇痛

無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》陪伴港人多年，劇集即將迎來大結局，令不少忠實劇迷大感不捨。日前（25日）劇中靈魂人物「大小姐」林淑敏出席活動後接受傳媒訪問時，林淑敏親口回應劇集進度，被問到處境劇完結後她的去向時，她表示要做「家庭觀眾」，更罕有大談劇集對她的深刻意義以及面對「收入不穩定」的真實心聲。

劇中靈魂人物「大小姐」林淑敏出席《掌握健康人生》活動後接受傳媒訪問。(陳順禎 攝)

劇集步入尾聲

林淑敏透露目前全劇組正全力以赴投入拍攝工作，並已經進展到「結局篇」的階段。她直言現時的拍攝節奏非常緊密：「而家都係主力照顧好個劇本先，因為我哋而家拍緊結局，我哋係好新鮮嘅劇本出得。即係可能劇本出咗之後，因為我哋要跑時事，即係嗰個format，咁我哋出咗劇本之後，我哋幾日之後就要拍，咁而家仲係喺個過程。」她笑言自己壓力大到不敢多問身邊人，只希望專注演好當下：「啲人一問我呢，我話你哋唔好問我住，唔好提、唔好提！我唔想將嗰個情緒食咗入去。咁有唔捨得呀或者有唔開心嘅感覺，即係做戲出咗嚟畀觀眾睇到，咁佢哋就會感受到。」

林淑敏透露目前全劇組正全力以赴投入拍攝工作。(陳順禎 攝)

《愛回家》已陪伴林淑敏走過9年

談到這部陪伴自己走過9年、拍了超過2,800集的劇集，林淑敏充滿感觸。她表示，外界的支持是她堅持的動力，更有部分網民甚至向電視台提議舉辦特別活動，讓觀眾能感受一下被龍力蓮「篤雲精」的感覺，足見其入屋程度。對此林淑敏大笑表示非常感動：「咁網民真係一路以嚟都好愛錫我哋，所以我自己都好感動，有時睇返佢哋嘅post，或者睇返佢哋CAP嘅相。嘩！好開心同埋我自己都好唔捨得，但係我唔可以依家提住，要同自己講做好呢一刻先，即係活在當下做好呢一刻！要令到佢永垂不朽先！」

觀眾想畀大小姐「篤雲精」。(陳順禎 攝)

拍處境劇9年收入穩定

處境劇的完結，對演員而言除了是情感上的告別，更現實的是將要面對收入模式的轉變。林淑敏當初被監製選中時，原本只留起20集的檔期，沒想到一演就是9年。長年穩定的工作與收入，在娛樂圈中實屬難得，如今即將面臨「停工」，她坦言確實會有一絲擔憂：「突然間我停啦，變咗冇咁穩定，諗住慳啲洗。（點樣可以搵返呢個收入？）真係唔知嘅，唯有希望自己身體健康冇病冇痛，冇風冇浪冇洗咁多錢，真係未諗，所有嘢都未諗。」

林淑敏當初被監製選中時，原本只留起20集的檔期。(陳順禎 攝)

問及未來會否隨大流「北上發展」或開拓大灣區市場？林淑敏抱持隨緣的心態，並開玩笑地將球拋回給公司：「呢方面我又未諗，我都想，唔知應該都未會住，都要完約先闖到。除非TVB帶我去啦，帶我上前海（大灣區），否則我都唔洗諗，我唯有對TVB好啲，睇下TVB會唔會對我好啲。」