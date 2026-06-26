「代言人」吳尊怒轟行李失蹤3日　國泰航空深夜火速發聲致歉

知名男星吳尊於6月25日在社交平台大發雷霆，身為國泰航空代言人的他公開點名國泰航空，痛批其處理行李問題態度消極。這場「巴黎行李失蹤記」迅速演變成一場航空公司深夜緊急動員的公關大戰。這場風波也證明了普通旅客在遭遇行李「神隱」時的無助，只有在名人施壓的公關危機下，才能換來航空公司的高效反饋。

網民更指：如果身為代言人的吳尊都要發片聲討，作為普通民眾該如何維權？（小紅書圖片）

代言人行李失蹤怒轟國泰航空

知名男星吳尊於6月25日無奈在社交平台發文並上載影片，公開向國泰航空及法國航空表達強烈不滿。最讓外界震驚與傻眼的是，吳尊本身正是國泰航空的品牌代言人，這次竟然連「自家人」都踩雷！他透露自己帶著滿心期待前往巴黎，怎料落地後等了足足三天依然不見行李的蹤影。吳尊心痛表示，期間他打了無數次電話詢問行李狀況，但得到的答覆都非常敷衍且不積極，在求助無門的情況下，才決定拍片揭露遭遇並向網民求助，希望能找到當初在曼徹斯特協助他的一位國泰華人女員工的聯絡方式，藉此追查行李下落。

行李竟遭自家品牌滯留3天，吳尊發片急尋工作人員。（小紅書＠吳尊）

吳尊在影片中詳細還原了這趟波折重重的旅程。他原本計劃從墨爾本經香港飛往巴黎，但首段航班因延誤在香港機場飛機內滯留了近三個小時，導致他未能趕上原本飛往巴黎的班機。隨後，國泰航空將他改簽至經曼徹斯特轉機前往巴黎。吳尊強調，他在香港起飛前曾一度拒絕登機，直到工作人員向他明確確保行李已一同上了這班機才放心上去。抵達曼徹斯特後，雖然有一位國泰的華人女員工協助他轉搭法國航空前往巴黎，並拍胸口保證會完成行李轉運的任務，轉機時間亦長達兩個小時，然而落地巴黎後行李依然「神隱」，讓他極度失望。

國泰航空深夜發聲明致歉

隨著品牌代言人吳尊的公開喊話，這起「大水沖倒龍王廟」的公關危機迅速引發網絡熱烈討論，國泰航空方面不敢怠慢，火速於6月25日晚間作出正式回應。國泰航空在聲明中表示，對於因聯程航班接駁及後續轉機導致的行李延誤，以及為旅客造成的不便深表歉意。官方解釋，吳尊的行李在抵達曼徹斯特後，由於當地的銜接轉運過程出現問題，未能及時裝載至後續前往巴黎的法國航空班機上，才導致了這次的嚴重滯留。

幸好經過與相關航空公司及機場方面的密切溝通，國泰航空表示目前已成功追蹤到吳尊的行李。官方承諾，接下來將會全力與旅客及相關航空公司協調後續的運輸安排，務求在最快的時間內將行李送交到吳尊手中，並再次強調公司始終重視每一位顧客的出行體驗。