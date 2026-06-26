洪欣與細10歲老公屢傳婚變　張丹峰高調合體繼子力證父子情未變

現年55歲的洪欣與年輕10歲的內地演員老公張丹峰結婚多年，近年因夫妻二人鮮有公開同框及互動，令婚變傳聞愈演愈烈。不過，近日張丹峰突然在社交平台高調分享與繼子張鎬濂的溫馨互動短片，力證兩人的「父子情」依舊深厚。



現年55歲的洪欣，向來是圈中公認的凍齡美魔女。（小紅書＠洪欣）

2009年洪欣與小10歲的張丹峰結婚，再婚後非常幸福甜蜜，2014年2月誕下一女。（洪欣微博）

（微博：@洪欣）

張鎬濂是洪欣與前夫莫少聰所生的兒子，母子感情好好。（洪欣微博圖片）

兩父子重溫昔日童年舊照

現年25歲、身為男團LOONG9成員的張鎬濂，近日與繼父張丹峰齊齊重現了當年的溫馨合照。片中張鎬濂顯得十分幽默，在張丹峰肚上貼上一張畫有六塊腹肌的紙張，兩人相視而笑，畫面充滿默契。可見兩人雖無血緣關係，但相伴17年的感情早就超越親生。

張丹峰、張鎬濂力證父子情。（圖／翻攝自微博）

網上高調互動真情告白

早前的父親節，這對父子合體拍攝了時尚特刊。張鎬濂當時在社交平台上感性寫道：「一直以來爸爸都默默撐起我的世界，這次難忘的拍攝，彷彿瞬間回到小時候，父親節快樂！」而張丹峰亦隨即暖心回應：「爸爸為你感到驕傲，無論何時我都在你身後，勇敢向前衝吧兒子」，字裡行間充滿濃濃的父愛，互動非常高調。

兩人合拍雜誌。（微博@孚世 TRANSFORM）

夫妻近年社交零互動屢傳婚變危機

回顧洪欣與張丹峰的婚姻，近年可謂波折重重。自2018年爆出男方與前經理人的風波後，婚變傳聞從未間斷；2023年5月洪欣更曾一度發文宣佈「我和張丹峰不再是夫妻」，隨後他們就否認離婚並公開道歉，夫妻二人又頻頻合體曬恩愛，力證感情不變。但近年夫妻在社交平台上的公開互動幾近絕跡。如今張丹峰高調晒出與繼子的融洽關係，也再次引來外界對這段婚姻的無限揣測。

洪欣連發三篇微博宣布與張丹峰離婚。（洪欣微博）

洪欣亦有說到蔡少芬不止一次跟她說張丹峰壞壞的、信不過等。(微博圖片)

張丹峰經理人畢瀅拒認令洪欣婚姻破裂。（微博圖片）

洪欣與張丹峰經理人畢瀅。（微博圖片）