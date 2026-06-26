洪欣與細10歲老公屢傳婚變 張丹峰高調合體繼子力證父子情未變
撰文：薯條
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現年55歲的洪欣與年輕10歲的內地演員老公張丹峰結婚多年，近年因夫妻二人鮮有公開同框及互動，令婚變傳聞愈演愈烈。不過，近日張丹峰突然在社交平台高調分享與繼子張鎬濂的溫馨互動短片，力證兩人的「父子情」依舊深厚。
兩父子重溫昔日童年舊照
現年25歲、身為男團LOONG9成員的張鎬濂，近日與繼父張丹峰齊齊重現了當年的溫馨合照。片中張鎬濂顯得十分幽默，在張丹峰肚上貼上一張畫有六塊腹肌的紙張，兩人相視而笑，畫面充滿默契。可見兩人雖無血緣關係，但相伴17年的感情早就超越親生。
網上高調互動真情告白
早前的父親節，這對父子合體拍攝了時尚特刊。張鎬濂當時在社交平台上感性寫道：「一直以來爸爸都默默撐起我的世界，這次難忘的拍攝，彷彿瞬間回到小時候，父親節快樂！」而張丹峰亦隨即暖心回應：「爸爸為你感到驕傲，無論何時我都在你身後，勇敢向前衝吧兒子」，字裡行間充滿濃濃的父愛，互動非常高調。
夫妻近年社交零互動屢傳婚變危機
回顧洪欣與張丹峰的婚姻，近年可謂波折重重。自2018年爆出男方與前經理人的風波後，婚變傳聞從未間斷；2023年5月洪欣更曾一度發文宣佈「我和張丹峰不再是夫妻」，隨後他們就否認離婚並公開道歉，夫妻二人又頻頻合體曬恩愛，力證感情不變。但近年夫妻在社交平台上的公開互動幾近絕跡。如今張丹峰高調晒出與繼子的融洽關係，也再次引來外界對這段婚姻的無限揣測。