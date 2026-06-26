邱士縉意外遺失手機靠定位追蹤　公開定位截圖隔空喊話驚揭一秘密

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與藝人女友李炘頤（Alina）拍拖9年，二人計劃今年年底拉埋天窗，進入結婚倒數階段。正當外界期待這對長跑情侶的婚禮之際，邱士縉近日卻遇上一件令他又好氣又好笑的倒楣事。



邱士縉與李炘頤計劃今年結婚。（IG@stanleysc_）

手機行車中飛出街

事緣邱士縉日前駕駛電單車期間，手機竟在行車途中意外飛脫，轉眼消失得無影無蹤。向來慳家的他無奈苦笑，在社交媒體分享新手機照片時自嘲：「話說我噚日揸電單車唔小心飛咗個電話出嚟唔見咗。我明明一個節儉寶寶，都要迫我換電話。」雖然為方便工作已購入最新型號，但他對舊機始終念念不忘，未有貪新棄舊。

MIRROR成員邱士縉（Stanley）。

邱士縉新手機。（IG@stanleysc_）

隔空溫馨喊話

當邱士縉記起手機設有定位追蹤功能，翻查之下發現舊機正身處深水埗長沙灣道一幢住宅大廈內，估計已被人拾獲。眼見尋回舊機仍存有一線希望，他隨即在社交媒體公開定位截圖，向懷疑拾獲手機的人士隔空喊話：「親，我個電話係13 Pro唔值錢㗎。不如你畀返我啦！」截圖中更曝光了他為這部舊機冠上「Handsome stanley」的專屬暱稱，流露出他對這部舊物的珍視與不捨。邱士縉對舊物如此長情，未知拾獲者會否受其誠意打動，物歸原主呢？