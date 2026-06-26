佘詩曼昂坪拍外景被網民野生捕獲　51歲零濾鏡生圖流出令網民驚嘆

現年51歲的視后佘詩曼（阿佘），2023年憑主演劇集《新聞女王》中「Man姐」一角人氣再度爆燈，更榮登「三屆視后」寶座。其後由她擔正的《正義女神》同樣掀起全城煲劇熱潮，工作檔期排得密密麻麻。近日她在大嶼山的昂坪360景點進行拍攝工作，被大批網民野生捕獲，零濾鏡下的生圖隨即在社交媒體瘋傳，凍齡狀態再度成為熱話。



佘詩曼。（IG@charmaine_sheh）

白恤衫裙造型現身

從網民上載的照片可見，佘詩曼當日身穿一襲簡約白色不規則剪裁恤衫裙，設計巧妙地露出單邊香肩及精緻鎖骨，腰間的綁帶細節突顯纖瘦腰線之餘，更拉長整體身形比例。她腳踏一雙白色休閒鞋，大騷修長美腿，一身裝扮散發青春氣息，少女感滿瀉，完全看不出真實年齡。

佘詩曼白恤衫裙造型現身。（小紅書@264016541）

烈日下拍攝專業依舊

當日天氣炎熱、陽光猛烈，工作人員全程為她撐起太陽傘，佘詩曼在高溫暴曬下依然全程保持燦爛笑容，不時與工作人員輕鬆交流，專業態度十足。拍攝室內景時，她又被發現在昂坪市集的精品店內專注看手機，神情輕鬆自在。面對大批遊人駐足拍照，她絲毫沒有流露不耐煩，反而以微笑一一回應，盡顯親民。

烈日下拍攝專業依舊。（小紅書@264016541）

網民在昂坪市集的精品店偶遇佘詩曼。（小紅書@109414896）

網民洗版式激讚凍齡

有偶遇她的網民興奮寫道：「一開始還在看我的美麗冰箱貼，朋友叫我快回頭看佘詩曼，太美麗了運氣好好！」相片曝光後即時引來網民熱烈討論，留言區一片驚嘆之聲，紛紛直呼：「完全凍齡了」、「好漂亮啊」、「Man姐身材真好」、「她好年輕漂亮」，足見佘詩曼在鏡頭前後同樣保持最佳狀態。