昔日花旦再回歸短劇演豪門闊太　泛淚獨白被網民讚「演技炸裂」

現年46歲的葉璇近年將事業重心轉移至內地，雖然她活躍於直播帶貨，但其在直播間的種種「放飛自我」行為曾多次引發網民熱議，甚至一度令外界擔心其精神狀況。不過，近日葉璇回歸演員本職，參演火爆短劇《蘇秘書，下不為例》，在劇中飾演男主角的母親，憑藉貴氣造型與炸裂演技，成功收服大批網民，再次證明其「古典美人」的實力底蘊！

葉璇在《蘇秘書，下不為例》中氣場全開！ （小紅書照片）

葉璇在《蘇秘書，下不為例》中氣場全開！ （小紅書照片）

豪騷多個HERMÈS手袋 第28集演技大爆發

葉璇在短劇《蘇秘書，下不為例》中飾演男主角周霽白的母親。戲中她一改私底下的隨意作風，以一身貴婦打扮現身，舉手投足貴氣十足。為了配合「豪門闊太」的角色設定，葉璇更在劇中大騷多個價值不菲的 HERMÈS（愛馬仕）手袋，奢華行頭極為吸睛。除了造型亮眼，葉璇的演技更成為全劇高潮。劇情發展到第28集時，葉璇提及自己百年歸老後的打算，坦言不放心兒子，希望未來能有人真心陪伴在兒子身邊，當中她眼眶泛紅，淚水在眼中打轉，將一個愛子深切卻又無奈的母親形象刻畫得入木木三分。不少網民看後大讚她「演技炸裂」、「不愧是TVB出身的實力派」。

葉璇豪騷多個HERMÈS手袋！ （小紅書照片）

這幕真的太催淚了！（截圖）

這幕真的太催淚了！（截圖）

這幕真的太催淚了！（截圖）

昔日直播行徑嚇壞網民 今再靠作品說話

葉璇近年在內地直播帶貨時的舉動，屢屢打破觀眾對她的傳統認知。過去她曾多次因以下出位行徑登上熱搜，令網民大跌眼鏡。她又曾多次以油膩的雙馬尾造型示人，甚至僅穿著貼身居家打底內衣便出鏡直播，腰間贅肉現形，與昔日《再生緣》「孟麗君」等古典美人形象大相逕庭。隨着《蘇秘書，下不為例》的熱播，葉璇用實力反擊了外界的質疑。不少觀眾紛紛留言，指葉璇「一演戲就完全不同人」、「直播只是為了流量，演戲才是真本事」，認為她只要回歸鏡頭前，依然是那個氣場全開的演技派。

葉璇近年言行令人費解。（微博@葉璇）

葉璇散發濃濃「大媽味」。（微博圖片）

葉璇自爆年邁的爸爸遭到保姆搶家產。（微博圖片）