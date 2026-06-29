李連杰罕談與前妻兩女關係　爆利智早送樓留錢給她們夠花到100歲

現年63歲、有「功夫皇帝」稱號的李連杰有過兩段婚姻，與前妻黃秋燕，及現任太太利智都生了兩個女兒。外界多年來一直指他偏心兩個小女兒Jane和Jada，反而冷待與前妻黃秋燕所生的兩個大女兒李思和李苔蜜。不過，近日，李連杰接受細女Jada訪問時，則罕談自己及太太利智與前妻兩個女兒的關係，揭開不為人知的真實一面。

用「功夫皇帝」稱號的李連杰有過兩段婚姻。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

利智主動承諾照顧前妻女兒

訪問中，Jada一開口便毫不避諱，坦言自己與兩位大姐姐（李連杰與前妻所生的女兒）有著非常不同的成長經歷。她直接問爸爸是如何平等對待她們四個女兒的？李連杰表現得非常坦然，他直言，在國內的網絡平台上，確實有很多人都在討論這件事，甚至批評他：「我對兩個大女兒不好，對你這個那個......」李連杰表示，過去從來都不想去多作解釋。

李連杰近日接受細女Jada的訪問。（微博@李連杰）

Jada的問題相當直接。（小紅書截圖）

李連杰直言都多年來被批對兩個大女兒不好，但他從來都不想去多作解釋。（小紅書截圖）

不過今次訪問中，李連杰則一五一十揭露大家不知的一面。他向Jada透露，在她們兩姐妹出生之前，她們的媽媽（利智）就已經主動提出會承諾照顧兩位姐姐。李連杰引述利智當時的話：「好吧，我照顧兩個女兒，我會付錢給她們去上學，我會照顧好一切。」Jada隨即追問爸爸：「你需要擔心嗎？」李連杰秒答：「不用擔心。所以你的媽媽和兩個大姐姐關係非常好、非常親近。」

李連杰向Jada透露，媽咪利智未有她們之前，已經主動提出會承諾照顧她兩位大姐姐。（小紅書截圖）

李連杰指利智與他跟前妻所生的兩位女兒，關係非常好。（小紅書截圖）

Jada再問爸爸：「但你決定做什麼？」李連杰認為這樣很好：「如果我照顧的話，她們只會愛我，對嗎？我希望她們和你媽媽關係好。」他更透露利智在早年就已經決定為兩位大女兒預留了一筆錢。李連杰直言：「我認為對於兩個女孩來說，（那筆錢）是足夠的，足夠她們花到100歲。」

李連杰還爆利智早前為女位大女兒預留一筆錢，夠她們花到100歲。（小紅書截圖）

利智之前隨李連杰現身尼泊爾拜見仁波切。（小紅書圖片）

細女Jada犀利反問：足夠是好，但是公平嗎？

Jada隨即追問：「足夠是好，但是公平嗎？」李連杰解釋，對於正常生活來說，那筆錢已經非常充裕。即使她們不工作，還有錢照顧自己。「那麼後來，你媽媽（利智）買了兩套房子給她們，一個在美國，一個在中國。然後她們開始工作，賺錢了。你媽媽告訴她們，「我們不需要你們給我們錢，你們照顧好自己，你們還需要給親媽媽一些錢，你們只要照顧好她（指前妻）就好了。」

Jada的問題相當尖銳。（小紅書截圖）

李連杰耐性解釋。（小紅書截圖）

大女欲澄清遭李連杰勸阻：妳快樂，我快樂

李連杰更舉例證利智與兩位大女非常親近，稱大家每年都會互飛新加坡或美國見面，一起玩、打麻將之類的。Jada亦在訪問中附和：「她們（大姐姐）確實對我很好，不管什麼時候。」

李連杰稱利智除了為兩個大女兒留錢外，還送樓給她們。（小紅書截圖）

Jada直言兩位大姐姐對她確實很好。（小紅書截圖）

李連杰指兩位大女兒都不想出名，所以一直不作澄清。（小紅書截圖）

李連杰認為兩位大女兒在中國平安健康地長大，不但有他的媽媽（奶奶），還有他的姐姐、哥哥們照顧，到後來都是由利智打理。「她們（大女兒）不想出名，這就是為什麼她們不想澄清什麼。有時我去北京，她們說，『在網絡上，很多人說你的女兒說了這個、那個的。她們不是我，我想説點什麼來支持你，因為這對你不公平。』」面對女兒的孝心，李連杰豁達地安慰她們：「我說沒關係，你快樂，我快樂，這已經足夠了。媽媽快樂，那就夠了。」不少網民看了影片後，認為這個訪問釋除了多年外界對李連杰的誤會：「以前從來不解釋，現在解釋一下挺好的」；也有網民直言：「利智的女兒能問出那麼犀利的問題，驚訝到我了」，大讚Jada非常有膽魄。

李連杰稱兩個大女兒曾向為他抱不平。（小紅書截圖）

李連杰安慰兩個大女兒：「我說沒關係，你快樂，我快樂，這已經足夠了。媽媽快樂，那就夠了。」（小紅書截圖）

與黃秋燕離婚「淨身出戶」

1987年，李連杰和同門師姐黃秋燕結婚。兩人從小在北京什剎海體校一起練武，黃秋燕比他大幾歲，在他還沒出名、最窮最無名的時候一路護着。兩人後來結婚，1988年大女兒李思在美國出生，1989年二胎李苔蜜降生。在這期間，李連杰當時正在香港拍電影《龍在天涯》，就是在那部戲的片場，他認識了剛獲得亞洲小姐冠軍的利智。

李連杰妻子利智有着亞洲的「瑪麗蓮夢露」之稱。 (IG@jetli)

李連杰曾在採訪說過：「見到利智才知道什麼叫愛，可以為她去死，可以不要名不要利。」 (IG@jetli)

李連杰後來在採訪裡親口說過那句名言：「見到利智才知道什麼叫愛，可以為她去死，可以不要名不要利。」據指，李連杰是在1990年通過一通越洋電話跟黃秋燕提出離婚，兩人1991年在美國正式辦完手續。關於婚姻是怎麼離的，30多年來眾說紛紜，直到今年5月，李連杰的好友向太陳嵐在直播裏公開為他洗白：「他是淨身出戶，洛杉磯和北京的房產、車子全留給黃秋燕，自己一毛錢沒帶走，兩個女兒的撫養費和教育費他全包，從不拖欠，是個好男人。」