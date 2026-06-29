何超蓮上海街頭被捕獲素顏生圖曝光　超緊身衣曬屈機線條極吸睛

現年35歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來素有「最美千金」美譽。自2023年4月下嫁內地男星竇驍之後，何超蓮並沒有如外界想像般「翹埋雙手」做少奶奶，反而更加積極發展個人事業。她不時拍攝短片至社交平台，分享日常生活和工作花絮，早前更踏足影壇當上電影女主角，可謂瓣數多多。除了事業心重，何超蓮對自己身材管理亦極為嚴格，近日她現身上海街頭被網民野生捕獲，不但素顏狀態驚艷全網，其一身fit爆身形更是令人羨慕不已。

何超蓮與內地男星竇驍近年屢傳婚變。（IG@laurinda_ho）

何超蓮近年積極地發展個人事業。（葉志明攝）

何超蓮之前還當上電影女主角。（IG@laurinda_ho）

何超蓮婚後增添女人味。（微博圖片）

零濾鏡「生圖」曝光 神級素顏緊緻驚艷

近日有網民在上海街頭野生捕獲何超蓮，並激讚對方真人：「好瘦身材好好哦」。影片中，何超蓮身穿一套極貼身的卡其色長袖運動套裝，打扮得非常低調休閒。在路人的零濾鏡「生圖」下，何超蓮顏值依舊極高，她將頭髮下紮起，更加凸顯出其標緻五官，而且當時何超蓮臉上幾乎素顏，但肌膚狀態卻依然緊緻有光澤，在人來人往的街道上格外顯眼。

近日有網民在上海街頭偶遇何超蓮。（小紅書截圖）

何超蓮與白色上衣友人同行，未見有保鏢，相當低調。（小紅書截圖）

平底鞋無阻修長美腿

除了素顏驚艷外，網民的焦點更落在何超蓮的完美身段上。當天她所穿的極貼身運動衣，將其凹凸有致的線條展露無遺。不僅腰肢纖細無贅肉，而且即使穿著平底鞋，一雙美腿依然修長。加上其筆挺的身姿和Fit爆的身形比例，整個人散發出滿滿的健康活力美，絕對是索爆人妻，可見私底下在身材保養方面下了不少苦功。

何超蓮獲網民讚素顏一樣靚。（小紅書截圖）

身材fit爆。（小紅書截圖）

凹凸有致。（小紅書截圖）

網民激讚「瘦而不柴」 一細節盡顯貼地千金本色

影片曝光後，大批網民留言大讚何超蓮不愧是「最美千金」，紛紛驚嘆：「這個身材比例體態，人群裡很顯眼了，而且她純素顏」、「身材這麼正的嗎」、「穿平底鞋，這身材比例太好了！」、「瘦而不柴，體型也好。腿還直，這一看就經常連普拉提」、「她好苗條」、「腿形好好」、「人好看穿什麼都好看」、「五官真的很漂亮」、「素顏還是很漂亮」；此外，也有網民驚訝地詢問：「她的保鏢呢」、「怎麼沒有保標的」，可見何超蓮這位千金相當貼地且低調。

何超蓮長期keep住fit爆身形。（IG@laurinda_ho）

是公認最美千金。（IG@laurinda_ho）

何超蓮身材fit爆，這身超低胸打扮極性感。（IG@laurinda_ho）

何超蓮還很有愛心。（IG@laurinda_ho）

何超蓮被封人生勝利組。（微博@何超蓮）

婚後大解放無懼老公呷醋。（IG@laurinda_ho）