TVB「綠葉王」轉戰內地成功逆襲　大馬登台獲派大隻保鏢貼身護駕

在TVB默默耕耘逾20年的「綠葉王」劉天龍（Andy），近年北上發展吸金力驚人，頻頻獲邀到內地四出登台搵真銀，更因一場跨年演出被封為「登台王」。日前，他再現身馬來西亞登台，大會更派出大隻保鏢貼身護駕，排場直逼一線巨星，可見他在外地人氣極高！



劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

劉天龍做過好多警察角色。（IG圖片）

昔日佛山跨年「啤酒女郎」伴駕開路

劉天龍早前獲國際知名啤酒品牌嘉士伯邀請，遠赴佛山擔任跨年演出嘉賓。當時他進場時的排場已極具威勢，獲多名身材高挑、穿著制服的啤酒女郎在前方「伴駕」開路。劉天龍身穿西裝走在中間，一邊揮手一邊步入會場，氣勢一時無兩。

氣勢十足！（截圖）

氣勢十足！（截圖）

轉戰大馬登台 大隻保鏢貼身護駕

食住個勢，劉天龍近日轉戰馬來西亞登台。從他上載至社交平台的限時動態可見，這次的待遇比以往更升級。大會除了安排高規格的接待外，在演出現場更安排了多名身形魁梧的大隻保鏢，全程在旁貼身護駕及開路，以防熱情粉絲拉扯。劉天龍出場時神態自若，巨星風範十足，足見他近年在內地及東南亞市場極受歡迎，身價與待遇早已不可同日而語。

劉天龍轉戰大馬登台獲大隻保鏢貼身護駕！（IG截圖）

劉天龍轉戰大馬登台獲大隻保鏢貼身護駕！（IG截圖）

大馬非常有人氣！（IG截圖）

大馬非常有人氣！（IG截圖）

大馬非常有人氣！（IG截圖）

2001年入行演盡「路人甲」 曾零收入：坐喺度等運到

別看劉天龍今日在內地「撈得風山水起」，其實他的演藝之路走得相當艱辛。劉天龍於2001年加入TVB第18期藝員訓練班入行，然而他在大台二十多年間多數飾演「閒角」，由路人甲、保鑣、CID演到醫生，角色名字往往不被觀眾記得。

劉天龍早幾年北上登台。（IG圖片）

他曾透露在TVB零底薪，生活壓力極大，最辛酸時期，零收入。他曾接受香港01訪問時曾入不敷支，說：「呢一行係咁，當你覺得冇嘢做想走嘅時候，又突然間有希望有機會，之後又會冇咗，就係咁捱吓一年捱吓又一年，咁就廿年。呢廿年一路做都開心嘅，因為真係鍾意。講起其實都幾諷刺，自從我拍完呢套戲之後真係停晒，連路人甲都冇人搵我做！而家轉咗「一騷」約，連底薪都冇埋。收入唔多真係食緊以前啲老本，真係見步行步，坐喺度等運到。」

劉天龍。（IG圖片）

好威水！（IG/@andylau729）

好多騷！（IG/@andylau729）

厲害！（IG/@andylau729）