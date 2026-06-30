TVB上位小生北上拍短劇產量驚人　身價暴漲仍不惜拍裸戲大騷腹肌

現年31歲的TVB小生林正峰，早前憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男主播「王偉」一角人氣急升，成功打開內地市場。近年他頻密北上強攻內地短劇市場，更由當年的「打工仔」搖身一變成為內地多部短劇的男主角。近日，林正峰在社交平台小紅書上載了一段拍攝花絮，大爆自己在內地拍劇的趣事，更為了劇中的「裸戲」演出不惜現場「出千」！



林正峰成為短劇男星！（截圖）

林正峰成為短劇男星！（截圖）

豁出去拍裸戲 臨陣召喚化妝師「畫腹肌」

林正峰近年在內地劇接劇，吸金力驚人，不過演出的尺度亦似乎越來越大。日前他在小紅書上載一段開工短片，片中可見他為劇情需要，大膽豁出去挑戰裸露上身的戲份。不過，為了在鏡頭前呈現最完美的身材線條，林正峰在臨開訓前竟然「出古惑」，緊急召喚現場的化妝師幫忙。

出千！（截圖）

出千！（截圖）

出千！（截圖）

只見他赤裸上身坐在椅子上，任由化妝師手持化妝刷，在其肚皮及腹肌位置瘋狂掃上深色陰影。林正峰更一邊拍片一邊笑稱，要請化妝師幫忙「加工一下」，試圖用化妝技術在腹肌上打陰影，營造出視覺上更健碩、線條更分明的「假腹肌」，搞笑舉動笑翻網民。

最後成果！（截圖）

最後成果！（截圖）

強攻短劇市場日賺五位數 爆紅演員日薪高達5萬

其實林正峰自開拓內地市場後，發展極為順遂。早前他參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇《挾子邀婚》，伙拍21歲的北京電影學院校花李坤怡擔正做男女主角。他曾自爆拍短劇是以日薪計算，隨時高達五位數一日，並透露一些內地頂流短劇演員，日薪更可達3至5萬人民幣，回報相當驚人。雖然每天要瘋狂背誦大量普通話台詞、甚至日睡僅3小時，但如今看來他已完全融入內地拍攝節奏，為吸金連「畫腹肌」這招亦在所不惜。

林正峰近年備受力捧。（林正峰微博圖片）

林正峰表示出名的短劇演員可日賺3至5萬人民幣。（葉志明 攝）

林正峰目前沒有想過離巢。（葉志明 攝）