前百億花旦淡出幕前做闊太　睇中呢位《中年4》歌手食飯激讚合照

前TVB花旦郭可盈在1993年參加香港小姐，雖被視為大熱，最後卻三甲不入，但仍順利簽約成無綫旗下藝人，更憑《刑事偵緝檔案》的高婕一角而走紅，2001年繼關詠荷離巢後，郭可盈與蔡少芬、宣萱及陳慧珊四人被譽為無綫電視「四大花旦」。郭可盈與林文龍在1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣，拍拖9年後於2004年結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。郭可盈婚後淡出幕前，專心相夫教女，近年一家三口經常周圍飛歎世界，享受人生。郭可盈原來都是TVB歌唱節目《中年好聲音4》忠實觀眾，也是來自菲律賓的駐場歌手Thor科亞高巴粉絲，更誠邀對方飲酒食飯，相當開心。

郭可盈。（電視截圖）

而郭可盈亦是一位靚太。（IG圖片）

郭可盈車輪式慶生。（IG圖片）

郭可盈一家人與科亞高巴聚餐

郭可盈日前在Instagram分享多張與林文龍、女兒林天若的聚會照片，席間除了郭可盈一家人外，還有科亞高巴。郭可盈、林文龍一家人身處餐廳，與科亞高巴舉杯暢飲，享受美食，更拍下多張合照。科亞高巴上台唱歌，林天若拎住電話入神地拍片，看來兩母女都是歌迷！

郭可盈與林文龍以夫妻檔身份合體出席公開活動。（葉志明攝）

郭可盈同林文龍婚後育有一女。（IG@khy_official）

郭可盈特意發文激讚科亞高巴，對他十分鍾愛：「一位極具感染力嗓音、歌精舞勁的實力派歌手~Thor科亞高巴 要不是語言障礙，十強必入無疑！昨晚專誠捧場聽好聲音 @thorescobalmusic #識唱咁多經典廣東歌已經好勁 #祝福千串 #Respect #MusicConnectsPeople #今年中4很厲害」

郭可盈為百億闊太 爸爸做塑膠廠起家

郭可盈出身富裕家庭，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，有傳其父2011年病逝後，遺下逾百億資產及生意給四名子女，故她即使淡出幕前多年，靠打理家族生意亦足以衣食無憂，絕對稱得上係圈中富婆。每逢假期，郭可盈便與老公和女兒周遊列國，家中更收藏多個Hermès手袋，據早年報道，郭可盈除了現居的西貢匡湖居獨立屋外，2005年更一口氣狂掃奧運站「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，估計手持至少近2億元物業。

郭可盈林文龍一家人約《中年好聲音4》科亞高巴食飯。（IG@khy_official）

郭可盈激讚科亞高巴。（IG@khy_official）

郭可盈好靚！（IG@khy_official）

林天若入神拍片。（IG@khy_official）

睇表演。（IG@khy_official）

正！（IG@khy_official）

餐廳好靚！（IG@khy_official）

正！（IG@khy_official）