菊梓喬演唱會海報被指抄襲泰妍　主辦方緊急撤回更發聲明道歉

歌手菊梓喬（Hana）為慶祝入行10周年，宣布將於今年9月5日在廣州中山紀念堂舉行《The Dreamweaver 10周年紀念演唱會》。這不僅是她連續第三年在同一個場館開騷，而且加上主辦方祭出非常親民的票價，以及破天荒隨票附送合照機會及限定周邊商品，消息一出便引來大批歌迷熱烈反應，掀起搶購熱潮。

菊梓喬將於廣州開騷。（IG@hana_kuk）

網民踢爆過度修圖兼設計敷衍

原本是一件值得高興的樂壇盛事，怎料卻因一張巡唱宣傳海報而惹來「出師不利」的爭議。在曝光的《The Dreamweaver》海報中，有網民指出Hana的樣貌疑似過度修圖，出現高鼻、大眼及人中變長的情況，與真人有些微出入，但勝在顏值依舊在線。然而，隨後有心細的網民踢爆，該海報不論在整體構圖、拍攝技巧還是字體設計上，都與韓國頂流女團少女時代隊長泰妍去年舉行的10周年演唱會海報如出一轍，兩者唯一的分別僅在於泰妍的版本是以紅色為主調。對此，不少網民無奈批評，直指現在的演唱會海報製作過於敷衍，竟然能讓人一眼看出抄襲痕跡。

菊梓喬演唱會海報被指抄襲（大麥/Klook）

主辦單位火速認錯發聲明致歉

面對排山倒海的抄襲指控，演唱會主辦方不敢怠慢，隨即緊急發出「海報視覺創作的說明與致歉聲明」進行公關拆彈。主辦方在聲明中大方認錯，承認在訊息傳達與理解層面上未能實現充分對齊，導致最終呈現的視覺效果與預期存在嚴重偏差，並坦承團隊在內容審核與品質把控環節上確實存在疏漏。官方表示對此已進行深刻反思，並向受到影響的各方鄭重道歉。