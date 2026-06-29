鄧麗欣走音被狠批稱見慣世面無唔開心　談傅穎非朋友論笑指冇緣份

歌手鄧麗欣（Stephy）昨晚（28日）盛裝出席《第八屆KKBOX香港風雲榜》，日前她在公司晚宴上獻唱首本名曲《電燈膽》時失準走音，隨即引來網民狠批。昨晚她現身受訪，除了首度正面回應走音風波外，更針對舊隊友傅穎日前直認與Cookies成員「不是朋友」的言論大方開腔。



Stephy 鄧麗欣。(胡凱欣 攝)

抱病上陣致失準自言見慣世面

提及唱歌失準一事，鄧麗欣透露自己其實已病足一個月，病情反覆，但她直言不想逃避：「我唔會攞呢樣嘢做藉口，但自己都好擔心，因為又要錄音。」面對網民的無情負評，經歷過無數風浪的她笑言並無不開心：「我呢啲咁多年，見慣世面，冇乜嘢，但唔使批評都知自己好唔好，自己知自己事，所以有時狀態未好嘅時候，希望下次好啲，我覺得每個藝人都係咁，都希望每一次出騷都係最好狀態，但有時事與願違，所以平時就更加要努力啲，盡力Keep啦。」

鄧麗欣早前獻唱《電燈膽》時出現走音，被網民狠批。（Threads影片截圖）

鄧麗欣表示見慣世面唔怕負評。(胡凱欣 攝)

聞傅穎直認非朋友笑言太得意

除了演出狀態，Cookies時期的舊恩怨近日再成熱話。對於傅穎早前在訪問中坦言與Cookies成員「不是朋友」，鄧麗欣聽聞後即時反問：「仲講呢啲嘢？2026年啦喎，好似返番去2000年咁，咁得意嘅！每個人都有唔同嘅圈子、緣份，朋友都好講緣份，冇緣份做朋友迫都迫唔嚟。」至於Cookies未來是否合體無望？鄧麗欣則豁達表示：「係呀，冇辦法，緣份促成唔到呢件事，我上次都好努力去促成呢件事，但我都冇辦法。」

傅穎直認同Cookies其他成員並非朋友。（截圖）

Cookies是不少人的集體回憶。（資料圖片）

Cookies九位成員︰（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena） （下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine）（網上圖片）