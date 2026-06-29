譚凱琪呈請鄧特希與呂晶晶破產　昔日好姊妹曾傳被迫返內地陪酒

無綫電視（TVB）女藝人譚凱琪（Tam Hoi Ki）近日正式入稟高等法院，向法庭呈請前TVB金牌監製及編劇鄧特希，以及其妻子、2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產。根據司法機構網頁顯示，兩宗破產呈請案件目前已排期於2026年9月8日下午兩時半，在高等法院開庭處理，譚凱琪在接受傳媒查詢時證實了相關消息，但並未具體透露事件，只以「已交畀法庭處理」為由，指不便透露更多細節。

無綫電視（TVB）女藝人譚凱琪。(葉志明 攝)

呂晶晶傳被迫返內地陪酒

早年，譚凱琪與呂晶晶私交甚篤，曾以「好姊妹」相稱，亦曾共同參演由鄧特希監製的亞洲電視處境劇《親密損友》。2015年，呂晶晶爆出被高層帶往內地陪酒被灌醉事件，事後她火速發表聲明，堅稱當晚無事以證清白。呂晶晶更自認不勝酒力，那天一杯紅酒下肚即酒醉，在助理等人攙扶下返房休息，期間並未發生讓人誤會的事情。然而外傳被公司高層嫌不夠「騷」，她坦言確實遇到不愉快的事，現在不願再回顧。

譚凱琪呈請鄧特希(右二)破產。（黃國立攝）

呂晶晶近年中港兩邊走，又懂得理財，被指是圈中小富婆，據知她十年前已積極買內地樓，現時已升價三、四倍，更揚言會繼續密密做密密買。近年以短髮示人的她，星途平平。