葉蒨文性感黑裙大騷白滑長腿　餐桌前托腮大釋頂級電力引人聯想

葉蒨文（Sophie）憑藉參加無綫（TVB）戀愛綜藝節目《女神配對計劃》而人氣急升。向來不吝嗇分享生活點滴的她，早前才在社交媒體分享在健身室鍛煉的身材美照，原來努力運動的背後，全是為了騰出更多空間享受美食。



葉蒨文（Sophie）。（IG@sophieysm）

斜肩短裙盡騷鎖骨長腿

近日她終於付諸行動，悉心打扮前往享用意大利大餐，更在網上大派福利，曬出一輯讓人眼前一亮的打卡美照。照片中所見，葉蒨文當晚身穿一條黑色斜肩掛頸貼身短裙，設計巧妙露出精緻鎖骨之餘，更將一雙白滑長腿展露無遺，造型高貴之餘亦帶點少女味，獲大批支持者大讚「身材火辣」。她坐在餐桌前托腮對鏡頭大擺誘人姿勢，電力十足，未知有幸與女神共進晚餐兼操刀拍攝的，是否其男友曾展望（GM）。

斜肩短裙盡騷鎖骨長腿。（IG@sophieysm）

男友視角的照片。（IG@sophieysm）

疑似男友視角

葉蒨文面對滿桌佳餚當然沒有節制，興奮寫道：「Coming with me on this Italian date！最近嘅藍龍蝦Menu真係好正，藍龍蝦超級鮮甜！」吃得相當滋味。雖然照片中全是葉蒨文的個人獨照，但從充滿愛意的相片角度與浪漫的燈光氛圍來看，不免讓人聯想到這或許是出自「男友視角」。即便雙方當晚未有同框合照，畫面中隱約流露的溫馨感，依然引來不少猜測與遐想。 不少粉絲亦留言激讚食物豐富、女神外貌出眾，更搞笑地爭相表示想與女神共進晚餐，完美演繹「美食配美人」的真諦。

葉蒨文嘆美食。（IG@sophieysm）