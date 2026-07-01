TVB御用丫鬟逆襲變政商界新貴　拎Hermès出席就職典禮與特首同場

現年46歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，但她從演而來大多飾演閒角，演藝事業發展未如理想。近年李焯寧轉行從商，2021年更投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。日前李焯寧出席香港廣西社團總會成立20周年暨香港廣西總商會第六屆常務理事會就職典禮，與一眾政商界猛人同場！

Keep得好！（IG@karenleecheukling）

近年李焯寧轉行從商。（IG@karenleecheukling）

愈見富貴。（IG@karenleecheukling）

李焯寧有「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

前TVB「御用丫鬟」李焯寧。（影片截圖）

Keep得好！（IG@karenleecheukling）

焯寧近年投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。（IG@karenleecheukling）

李焯寧近年投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。（IG@karenleecheukling）

李焯寧出席香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一届常務理事會就職典禮暨20周年慶典。（IG@karenleecheukling）

更獲委任為秘書長。（IG@karenleecheukling）

獲油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2026-2027委員。（IG@karenleecheukling）

李焯寧出席就職典禮 與特首李家超同場

李焯寧上載了多張照片，並寫道：「熱烈祝賀香港回歸祖國29周年👏🏻​香港廣西社團總會成立20周年👏🏻​香港廣西總商會第六屆常務理事會就職典禮圓滿成功👏🏻感謝香港特別行政區行政長官李家超先生及各位貴賓撥冗出席擔任主禮🌹感謝籌委會主席、香港廣西總商會會長，香港廣西南寧市同鄉會會長林梓軒先生🌹謝謝香港廣西社團總會策劃統籌🌹開心同慶的一晚🍾🍾🍾」相中所見，身穿白色西裝褸的李焯寧，拎着價值約9萬的Hermès Kelly Cut手袋，十足十女強人！

李焯寧出席香港廣西社團總會成立20周年暨香港廣西總商會第六屆常務理事會就職典禮。（IG@karenleecheukling）

拎着價值約9萬的Hermès Kelly Cut手袋。（IG@karenleecheukling）

十足十女強人！（IG@karenleecheukling）

Hermès Kelly Cut。（christies）

與一眾政商界猛人同場！（IG@karenleecheukling）

搖身一變成政商界新貴！（IG截圖）

現身政府總部出席新春酒會。（IG@karenleecheukling）

亮相商會座談會。（IG@karenleecheukling）

擔任主理及演講嘉賓。（IG@karenleecheukling）

李焯寧轉戰政商界愈見富貴 坐擁Hermès珍藏總值過百萬

李焯寧在2012年約滿TVB後離巢，曾簽約HKTV拍劇，又拍過電影，其後進軍內地發展。除了演藝事業之外，李焯寧在2017年成立市場策劃公司，轉戰商界的她亦愈來愈富貴，不時出入馬場、私人會所、高級餐廳等等，又不時大曬Hermès手袋，包括Birkin、Mini Kelly、 Constance等，估計總值過百萬！

曾在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

《家族榮耀》。（影片截圖）

去年李焯寧決定再進修讀碩士。（IG截圖）

轉戰商界的李焯寧愈來愈富貴，不時出入馬場。（IG@karenleecheukling）

性感。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

高級餐廳。（IG@karenleecheukling）

不時大曬Hermès手袋。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

非常富貴！（IG@karenleecheukling）

Hermès Mini Kelly。（影片截圖）

闊太look。（IG@karenleecheukling）

貴婦！（IG@karenleecheukling）