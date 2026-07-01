麥家琪19歲長子近況曝光　高大靚仔加拿大返港投資比特幣賺6萬

現年50歲的前港姐麥家琪（現名麥方喬），自2006年下嫁香港大律師王國豪後，先後育有兩子一女（長子、幼子及小女兒），多年來過著養尊處優的少奶奶生活。近年她高調復出轉戰內地，除接拍影視作品、登台演出外，更積極經營小紅書、抖音等社交平台直播帶貨。日前，麥家琪罕有於社交平台分享家庭近況，透露19歲長子已從加拿大回港。片中可見，兒子長得眉清目秀、髮型新潮且身材高大，身穿Balenciaga T恤，已頗具「帥氣星二代」的風範。麥家琪透露大仔投資比特幣（Bitcoin），成功賺取了六萬多港元。

麥家琪於15歲時拍下裸照，坦言非常後悔。（麥家琪Teresa @微博）

麥家琪長子13歲時與因同學提及她的艷星歷史而感好奇，便於商場揶揄媽媽的過去，令她忍不住掌摑他。（麥家琪Teresa @微博）

麥家琪知道自己不是典型的慈母，她在與子女的互動中不斷的審視自己。（麥家琪Teresa @微博）

麥家琪公開與三個仔女的合照。（小紅書）

兒子近況曝光！（影片截圖）

兒子近況曝光！（影片截圖）

兒子近況曝光！（影片截圖）

昔日艷星歷史遭長子揶揄 麥家琪痛心掌摑：你冇資格質問我

雖然母子如今關係融洽，但麥家琪坦言過去曾因自己的「黑歷史」與長子爆發嚴重家庭衝突。她透露，長子在13歲時聽聞同學提及母親當年的艷星歷史與裸照風波，因一時好奇，竟在商場當眾揶揄母親。

麥家琪當時自覺極不被尊重，一時情緒失控，當場掌摑長子並痛哭：「我覺得自己做過甚麼事都好，也沒對不起你。我怎樣都是你媽媽，你不可以因為我以前的事，而要這樣質問我！」重提當年的裸照事件，麥家琪亦首度坦言「非常後悔」，但她強調為人父母對子女問心無愧，不應承受下一代的言語羞辱。

麥家琪大仔原在加拿大留學，後因不習慣當地生活而返回香港改上網課。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露自己大仔投資比特幣（Bitcoin），成功賺取了六萬多港元。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

近日麥家琪接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》專訪，罕有地分享與老公結婚近20年的相處之道，被問到老夫老妻的日常，麥家琪指兩人現在「眼角好高」，已經不會時刻注視著對方，感情早已昇華為責任。她坦言當初兩人因為相愛而步入婚姻，繼而建立了一個五口之家，現在將愛情拆開分到其他家人身上都好合理，她更不諱言自己跟丈夫平時已極少有恩愛舉動。