「三料冠軍」離巢後轉行老師深耕教育界　攜手楊卓娜進軍直播帶貨

2014年香港小姐冠軍邵珮詩（Veronica）自宣布離開無綫（TVB）後，積極開拓個人事業，更成功轉型為兒童品格教育家。擁有心理學專業背景的她，近年將精力投放在教育及心靈健康領域，除了教導小朋友外，她又應邀到中學主持交流會，與一眾中學生分享如何面對考試、家庭及夢想帶來的壓力，盡顯知性一面。不過，邵珮詩並未完全絕跡幕前。近日她於個人社交平台宣布，將會與近年深受廣告商歡迎的楊卓娜合作，攜手進軍直播帶貨行列！



邵珮詩離巢後驚喜現身。（IG截圖）

攜手楊卓娜進軍直播帶貨。（IG/@verbeeshiu）

走入校園化身心理導師 助中學生減壓

邵珮詩在社交網站透露，早前到中學主持交流會，探討中學生的心理壓力問題。她憑藉大學修讀心理學的專業知識，以過路人身份引導學生如何平衡學業（考試壓力）、家庭期望以及追尋夢想之間的矛盾。不少網民大讚她離巢後找到新方向，將港姐「美麗與智慧並重」的精神回饋社會。

邵珮詩表示：「能夠用自己嘅心理學知識去啟發同陪伴年青人，一齊面對生活上嘅壓力，係一件好有意義嘅事。」

助中學生減壓。（IG/@verbeeshiu）

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，二人曾在節目《大玩特玩》同場。不過當時林浩文仲喺新人一名，在節目中負責做佈景人。

林浩文與邵珮詩低調拍拖６年，曾結伴出席婚禮。

驚喜聯乘楊卓娜 網民期待「雙女神」直播帶貨

除了深耕教育界，邵珮詩亦向電商領域發展。她日前在Instagram上載新相，預告將會與楊卓娜合作進行直播帶貨。

兩位不同世代的女神首度正式合作，據知今次直播將會以「女性美學」為主題。Veronica透露，屆時兩人會實時同網民「傾下點樣扮靚」，並會從日常打扮、服飾美學以及飾物配搭入手，教大家如何透過外在改變提升自信心。

邵珮詩（ig@verbeeshiu）

驚喜聯乘楊卓娜 網民期待「雙女神」直播帶貨

除了深耕教育界，邵珮詩亦向電商領域發展。她日前在Instagram上載新相，預告將會與楊卓娜合作進行直播帶貨。

兩位不同世代的女神首度正式合作，據知今次直播將會以「女性美學」為主題。Veronica透露，屆時兩人會實時同網民「傾下點樣扮靚」，並會從日常打扮、服飾美學以及飾物配搭入手，教大家如何透過外在改變提升自信心。

邵珮詩（ig@verbeeshiu）

邵珮詩曾被網民評為是眾多港姐冠軍之中最不起眼的一個，而其實邵珮詩不但畢業於加拿大Simon Fraser University的名牌大學，更是維他奶創辦人之一邵蔚明的後人。(verbeeshiu@IG)

曾被網民封為「被遺忘的港姐」、「隱形港姐」。（IG@verbeeshiu）