黃貫中近照被指有老人斑斷崖式衰老　樂迷心酸︰希望時間走慢些

現年62歲的黃貫中（Paul）與女神朱茵相戀多年，二人在2012年結束愛情長跑結婚，並於同年誕下女兒黃鶯，一家三口幸福溫馨。黃貫中除了去年推出新專輯《碎片》及為單曲《彗星》之外，近日聯同羅大佑於深圳舉辦《天若有情1990-2026深圳時光演唱會》，樂迷大讚黃貫中依然寶刀未老。

當年爆出性感女神朱茵戀上黃貫中（Paul），起初外界並不看好，惟Paul鐵漢柔情，對朱茵愛鍚有加，二人20多年來同甘共苦，並育有一名6歲女兒黃鶯。（朱茵微博圖片）

黃貫中日聯同羅大佑於深圳舉辦《天若有情1990-2026深圳時光演唱會》。（小紅書）

樂迷大讚黃貫中開騷依然寶刀未老。（小紅書）

樂迷大讚黃貫中開騷依然寶刀未老

有大批樂迷知道黃貫中在深圳舉行演唱會，更特意去到酒店等待偶像，最終成功攞到簽名及合照。事後樂迷在社交平台分享照片，並寫道：「見到阿Paul本人啦！圓夢了 從小學開始喜歡Beyond，上次看阿Paul的播出還是在19年的佛山沖動效應，那時還是高中生，時隔7年再見到已經畢業工作了。沒想到這次歪打正著可以遇到阿Paul，到現在還不敢相信是真的，像做夢一樣 昨晚完全沒聽夠，喜歡Paul身體健康，繼續玩音樂，如果可以的話開開巡演吧，繼續前行吧，我的搖滾英雄黃貫中」。

網民驚訝黃貫中斷崖式衰老

從網民分享的照片中，黃貫中戴上太陽眼鏡及Cap帽，並穿上黑色T恤及牛仔褲，更親民地與樂迷閒聊及簽名。有大批網民看到照片後，都驚訝黃貫中跟台上的樣貌分別很大，更似乎有老人斑：「有點心酸，阿Paul是真的老了，希望時間走得慢一些吧」、「Paul這幾年老得好快。比其他兩個老得快好多」、「阿Paul都生老人斑了」、「咋老成這樣了」。不過，有網民表示可能連日來開演唱會休息不足才會看起上來有點累。