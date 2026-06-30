陳曉華朱敏瀚分手後同場　女方自封「禮貌小姐」：一定Say Hello

朱敏瀚和陳曉華早前宣佈分手，今晚兩人一同出席樂小姐生日派對，前後腳現身。問到陳曉華與前度同場會否感到尷尬時，陳曉華表現相當大方，她表示：「唔會啊，我見其實裡面好多人。我自已呢排就因為拍節目呢，日日都工作，所以我都好少出嚟見人，所以我依家都好開心有好多好朋友。」

陳曉華送睡衣給樂小姐作生日禮物。（葉志明 攝）

陳曉華與前度同場不尷尬

她坦言事前並不知道朱敏瀚在場，亦沒有特別過問，認為樂小姐的生日自然會有許多人前來慶祝。若在場內碰面會否打招呼？陳曉華直言：「一定要、一定要，我見到任何人都要Say Hello，我係禮貌小姐嚟嘅。」她強調，進入會場主要目的是為了玩樂和慶祝，不會多想其他。

陳曉華表示與前度同場不尷尬。（葉志明 攝）

陳曉華回應年初暈倒因身體不適而非感情打擊（葉志明 攝）

回應年初暈倒因身體不適而非感情打擊

對於有網民質疑，男方交代關係生變時，表現欠風度，應該由女生講較適合？陳曉華直言：「邊有咁分㗎。我都無諗咁多，我哋都係工作為上。」此外，有傳聞指她年初時暈低，是因為受感情打擊。陳曉華澄清當時純粹是身體不適：「年初我真係因為自己身體唔舒服，自己就（暈倒），無好好照顧自己身體，依家就工作為上。」

她亦透露當時有很多人關心她，而自己身體不適時並未向任何人透露。面對連番追問，陳曉華笑言：「過咗啦」，呼籲大家多關注她現時的工作。再見亦是朋友？她再次強調場內所有人都是她的朋友，見面一定不會避開打招呼。

與舊愛陳曉華同場不尷尬 朱敏瀚：我們是好同事

朱敏瀚稱與陳曉華：我哋係好同事

而朱敏瀚受訪時，提到陳曉華年初暈倒街上，他直言：「我知，因為係我送佢上白車嘅！當時梗係擔心，我哋仲同賴慰玲食緊飯，但佢嗰日無留院，已即日出院，咁作為朋友當然有關心。」被問到舊愛陳曉華亦在現場，兩人見面會否感到尷尬？朱敏瀚直言：「唔會啊！（有網民覺得當日由男方主動『宣布』分手，有欠風度？）我都係講自己單身咗一段日子啫。我同邊個分開係大家寫。」他更強調，如果公司安排或女方不介意，一起合照完全沒有問題。

樂小姐攬實陳曉華，地位超然。（葉志明 攝）

至於是否再見亦是朋友？朱敏瀚坦言：「我哋係好同事！我覺得唔好寫到我哋好似敵人，現場都有好多好同事，唔係全部都要做好朋友嘅。我好好嘅朋友有三個，就係張振朗、周嘉洛以及關曜儁，其他都係好同事。」